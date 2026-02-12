 MP da detalles del caso relacionado con elecciones del CANG
Nacionales

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG

La fiscal Leonor Morales explicó de qué se trata la denuncia que originó el operativo durante la jornada electoral.

Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina., Omar Solís/Emisoras Unidas
Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) lleva a cabo este jueves, 12 de febrero, una serie de diligencias en los centros de votación habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Ciudad de Guatemala para la segunda vuelta de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los equipos ingresaron en horas de la tarde a los centros que se ubican en el parque Erick Barrondo, en la zona 7, y en el Club La Aurora, zona 13, donde temporalmente estuvo suspendido el proceso de votaciones, aunque se retomó después ante las exigencias de los agremiados de poder ejercer su derecho.

La jornada se desarrolla con la presencia de los fiscales en las mesas habilitadas para que los votantes depositen sus boletas. Mientras tanto, no se permite el ingreso de periodistas para documentar las acciones, pues el ente investigador argumenta que el caso está bajo reserva.

Origen del operativo y posibles delitos

Entre los fiscales que acudieron a la zona 13 se encuentra Leonor Morales, integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien brindó algunos detalles sobre el origen de la investigación en desarrollo y mencionó los posibles delitos que se habrían cometido.

Indicó que las acciones desarrolladas este día se dan en seguimiento de una denuncia interpuesta "por personas" ante el Ministerio Público en la que se mencionaron "posibles ilícitos penales que se estaban llevando a cabo dentro de las elecciones".

Añadió que se verifica la posible comisión de diferentes delitos, entre estos, falsedad material, usurpación de calidad y uso de documentos falsificados.

Foto embed
La fiscal del Ministerio Público, Leonor Morales Lazo, durante la diligencia de allanamiento en el centro de votación del CANG en la zona 13. - Omar Solís/Emisoras Unidas

También compartió que el expediente de investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas. Sin embargo, mencionó que no podría compartir mayores datos sobre el tema, tomando en cuenta que está en desarrollo el operativo y que existe una reserva parcial de las actuaciones.

Ante cuestionamientos de periodistas con respecto a que se haya llevado a cabo este operativo en plena jornada de votaciones de los profesionales del derecho, la fiscal Morales se limitó a indicar que el MP es independiente y la fiscalía está actuando de manera objetiva e imparcial.

"Yo no estoy dentro de ninguna agrupación gremial que esté participando dentro de la presente contienda", puntualizó durante la breve conferencia, para después ingresar nuevamente al centro de votación, pues señaló que debía continuar con la diligencia.

Arévalo señala “acciones abusivas del MP” y reitera la importancia de ejercer el voto

El presidente Bernardo Arévalo consideró que el Ministerio Público está nuevamente intentando interferir de manera espuria en los procesos electorales del Colegio de Abogados.

