Arévalo se pronuncia sobre allanamientos del MP en el CANG

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció con respecto a las diligencias que lleva a cabo este jueves, 12 de febrero, el personal del Ministerio Público (MP) en los centros de votación habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario señaló que el MP está, nuevamente, intentando interferir de manera espuria en los procesos electorales del CANG. Según sus palabras, lo que se observa no es un hecho aislado, sino un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de derecho.
"El envío de agentes del Ministerio Público para interferir con el proceso de votación en las mesas electorales tiene como objetivo amedrentar a los electores, asustar a quienes quieren venir a ejercer su derecho con el propósito de evitar que depositen su voto y así alterar espuriamente el resultado", expresó.
En ese contexto, señaló que "ahora más que nunca" hay que acudir a ejercer el voto. A la vez que hizo un llamado a los abogadas y abogadas para que esta acción de amedrentamiento no tenga resultados, sino que prevalezca la democracia.
Insta a defender la democracia
El mandatario mencionó que no se debe permitir que el MP siga con las medidas con las que, en su opinión, pretende alterar el curso hoy en el CANG, tal como, según afirmó, "lo hizo en 2023".
Por ello, instó a quienes integran las mesas de votación a que cumplan con su labor, con la certeza de que no están solos y les pidió que no se dejen intimidar, pues la institucionalidad y la ley están de su lado.
"No permitan que ninguna acción de amedrentamiento interfiera con su deber y servicio a este proceso democrático. Hagamos que prevalezca la honestidad, la valentía y la verdadera justicia. Este es el momento en que todos debemos actuar en rescate de las instituciones, y la acción más importante hoy es ejercer el derecho al voto y no permitir que las acciones abusivas del MP nos roben la libertad", añadió Arévalo.
Finalmente, aseguró que la democracia de Guatemala no se negocia, no se deja intimidar y no será arrebatada. "Se respeta", puntualizó.