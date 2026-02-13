Elección TSE: Comisión evalúa 178 expedientes

La Comisión de Postulación que tiene a su cargo la conformación de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva a cabo este viernes 13 de febrero la revisión y evaluación de los 178 expedientes de los aspirantes, informó el Congreso de la República.
Los comisionados están ponderando los méritos de cada profesional, de acuerdo con la tabla de gradación aprobada en su momento y están asignando el puntaje correspondiente a cada uno; paso previo a integrar la lista de 20 candidatos de los cuales el Pleno del Congreso de la República elegirá a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Antes de iniciar con la revisión y calificación de los expedientes se definió el puntaje de 70 puntos a la línea de corte.
Los comisionados coincidieron que era necesario definir una nota balanceada, evitando establecer un punteo exageradamente alto, que no permitiera alcanzar el número necesario de nominados; pero tampoco un punteo demasiado bajo, porque podría afectar la aspiración de tener buenos perfiles.
Previo a dar paso a la evaluación de los perfiles de los postulantes, se estableció que los expedientes serían calificados en parejas, comisionado titular y suplente electos respectivamente, y fueron distribuidos de forma equitativa y aleatoria para sustentar la revisión y dar la respectiva de la nota, para posteriormente integrar de forma práctica y compartir los resultados.
Ante la ausencia del comisionado Rodolfo Barahona, el comisionado Arriaga tuvo que evaluar los expedientes asignados solo.
Walter Mazariegos, quien preside dicha instancia, estima que el proceso de revisión de los expedientes concluirá aproximadamente a las 22:00 horas de este viernes.
De acuerdo con la Comisión, la nómina será integrada en orden descendente, de la nota más alta a la más baja, y se enviará al Congreso para su publicación en el Diario Oficial y dos medios de mayor circulación.
Durante la evaluación de los expedientes está prohibido el uso de teléfonos celulares y se indicó que el equipo técnico podía acercarse únicamente a solicitud de los comisionados.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*