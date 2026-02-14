Las flores siguen siendo tendencia de regalo en San Valentín

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) reportó que durante 2025 Guatemala alcanzó un aumento del 15 % en materia de exportaciones de flores, con respecto al año 2024. La Coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales y Flores de la entidad, Brigitte Obrock, consideró que esos números obedecen a que estos productos siguen siendo el detalle más frecuente del Día del Cariño.
En el tema de las exportaciones, a noviembre de 2025 "las exportaciones del sector de flores corte alcanzaron los más de 33 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con el año anterior", explicó.
Atrás de cada ramo hay una cadena productiva que inicia en el campo y que hoy posiciona a Guatemala como un proveedor competitivo en la temporada más romántica", expresó la experta.
Obrock indicó que este producto guatemalteco tiene mercado en países como Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y otros de Europa.
Las flores son tendencia el 14 de febrero
Obrock opinó que "cada 14 de febrero, millones de personas en el mundo buscan la forma perfecta de decir te quiero. Algunos lo hacen con chocolates, otros con joyería, varios con tarjetas, programan cenas románticas, y otras experiencias; sin embargo, en la lista de obsequios; las flores siguen siendo tendencia porque son u regalo que se reconoce como protagonista de estas celebraciones".
Cada 14 de febrero de 2026 es muy popular, porque también se conoce como el Día de San Valentín o del Cariño. La fecha es llamada como el Día de los Enamorados. También se celebra el Día de la Amistad y es normal la compra de flores de varios colores, según su significado, aunque el rojo es el más emblemático.
