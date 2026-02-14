Presentan amparo para que respeten resultados en el CANG

El diputado José Chic presentó una acción de amparo en calidad de prevención, para que las autoridades electas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) puedan tomar posesión. En ese sentido, se busca que los representantes del CANG ante la Comisión de Postulación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Astrid Lemus y Luis Bermejo, puedan ocupar sus puestos.
Chic explicó que "con esta acción se busca que ni el Ministerio Público, ni otra entidad, entorpezca el proceso de toma de posesión de los magistrados electos por el CANG". "Esta acción constitucional lleva un carácter preventivo", recalcó.
"Todos vimos la acción que realizó el Ministerio Público el 12 de febrero en las votaciones en la segunda vuelta del CANG, donde con gente armada y encapuchada llegaron incluso diciendo que había un caso bajo reserva, pero que al final del día no se sabe más detalles", consideró el legislador.
Chic añadió que pareciera que van a poner en práctica otro mecanismo para entorpecer un proceso eleccionario, como ya lo intentaron hacer en el 2023. "Entonces, este amparo lleva un carácter preventivo para que el Congreso de la República garantice darle posesión a estos magistrados titulares y suplentes".
Prevención en las elecciones del CANG
El legislador indicó que, finalmente, se busca que "el MP no emprenda ninguna acción que venga a entorpecer ese proceso".
En sus declaraciones, el congresista consideró que ahora se busca inventar una nueva narrativa. Esta, argumentaría "que se utilizaron miles de carnés falsos, para emitir el voto en el CANG".
Chic dijo esperar que, con esta acción legal, cesen también las formas de actuar del MP, como allanamientos en los centros de votación. "El querer revisar el padrón y el inventarse, ahora una narrativa de que posiblemente hubo 3 mil carnés falsos, donde gente estaba yendo a votar, lo cual es mentira totalmente", declaró.
"Por ello estamos presentando esta acción constitucional de amparo por parte del MP, por tratar de entorpecer procesos legítimos, acciones democráticas y la toma de posesión del magistrado titular y el magistrado suplente ante la CC por parte del gremio", puntualizó.