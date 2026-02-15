CSU busca elegir magistrados para la CC el próximo lunes

Para el próximo lunes se tiene programado que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC) inicie el proceso de designación de un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En ese sentido, el abogado, Alejandro Moisés Xiloj, presentó un recurso legal que busca que antes de ese proceso, los integrantes del CSU sean renovados.
Xiloj busca que el nombramiento de magistrados no se efectúe con miembros del CSU en el ejercicio de cargos vencidos. Además, relató que presentó una apelación ante la CC, en contra de una resolución emitida por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, porque suspendió el trámite del amparo antes mencionado.
El profesional explicó que la sala suspendió en forma definitiva el amparo presentado, argumentando que no se cumplió con el principio de definitividad; es decir que, a criterio de dicha sala, primero se tenía que presentar la acción legal ante el CSU, y luego interponerse el amparo.
Como consecuencia, el abogado señaló que existe una amenaza cierta e inminente de que el actual CSU designe a un magistrado titular y suplente en la CC.
"Es una amenaza cierta, futura, e inminente", declaró ante la posibilidad de que se realice la elección, destacando que "no es necesario lo solicitado por la sala, ya que hay jurisprudencia en la Corte, en cuanto indicar la jurisprudencia para evitar agotar el principio de definitividad", argumentó.
Para Xiloj, la citada sala "no cumplió con esa doctrina, siendo conocedora del derecho" y por tal razón, Xiloj actuó en representación de la agrupación Conciencia Gremial Independiente. "Presentamos el recurso ante la CC, considerando que es deber de la misma, conforme el Artículo Constitucional 268, garantizar la defensa del orden constitucional", declaró.
Buscan legitimidad en el proceso del CSU
El abogado añadió que esa garantía se debe resaltar en estos momentos de elecciones, en el tema del CSU, porque ya tienen programada la elección de magistrados para la CC.
Xiloj señaló que los actuales integrantes del CSU no gozan de legitimidad, por los cargos vencidos y la prolongación de funciones en fraude de ley. Agregó que "ellos buscan elegir magistrados a conveniencia de intereses que les corresponden".
El profesional del derecho explicó que, en esta acción legal, se le pidió a la CC que se pronuncie, ante la situación que se registra en el CSU de la USAC.
"También solicitamos, en este espíritu, que la CC ordene a la Sala Primera continuar conociendo el amparo, porque es un precedente y debe pronunciarse de forma urgente y directa en cuanto al amparo provisional, y a que los integrantes del CSU están usurpando una calidad que ya no les corresponde, porque los miembros tienen vencido su cargo", indicó.
La acción legal propone que se convoque a elecciones, para que sean nuevas personas las que elijan a los magistrados titular y suplente a la CC, por parte de la USAC, para que la voluntad democrática de la comunidad universitaria sea legal y esté legítimamente representada.
Según la programación compartida por las autoridades de la USAC, la actividad de elección se llevará a cabo en un hotel de Antigua Guatemala el próximo domingo por la noche.
Con información del periodista Ángel Oliva, de Emisoras Unidas FM.
