Video capta la captura de dos presuntos secuestradores

Un video que muestra los momentos posteriores a la captura de dos supuestos secuestradores se viralizó en internet durante este sábado 14 de febrero de 2026. Las imágenes muestran como varios uniformados le dieron alcance a un vehículo de color negro, donde una mujer de 19 años había sido retenida sin su consentimiento.
El clip, de unos 20 segundos, muestra a un hombre reducido al orden, tras las sospechas de ser parte activa como parte de la pareja de secuestradores. Las imágenes también revelan que los uniformados revisaron el baúl del carro, en búsqueda de evidencias por lo ocurrido.
Autoridades de tránsito confirmaron que la captura de los sospechosos se ejecutó en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala y 27 avenida de la zona 11. En un comunicado, la Policía Nacional Civil (PNC) explicó que los dos detenidos se hicieron pasar como conductores de un servicio de transporte por aplicación para captar a su víctima.
En el interior del carro, una mujer que también fue detenida amenazó a la víctima con una pistola, para contactar a la familia y exigir un rescate de Q10 mil. Sin embargo, la denuncia oportuna permitió montar un operativo para liberar a la dama y detener a los dos implicados.
Presuntos secuestradores ante la justicia
El Ministerio de Gobernación informó que los dos apresados son presuntos secuestradores exprés detenidos por la intervención de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) e integrantes de la Comisaría 14 de la PNC.
A los detenidos se les decomisó el automóvil utilizado para cometer el ilícito, un arma de fuego y un celular, entre otros enseres que fueron puestos ante las autoridades competentes para el ejercicio de la investigación del hecho.
Ambos detenidos fueron llevados a la Torre de Tribunales, donde conocieron los motivos de su detención.