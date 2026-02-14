Allanamientos contra extorsionistas en Suchitepéquez HOY

El Ministerio Público informó que este sábado, (14/02/2026) realiza seis diligencias de allanamiento en diferentes viviendas del municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitepéquez, con el objetivo de encontrar indicios que fortalezcan varias investigaciones en curso contra presuntos extorsionistas.
El ente investigador precisó que las acciones son dirigidas por la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Suchitepéquez, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
El MP agregó que en las acciones contra los presuntos extorsionistas se realizan procedimientos de inspección, registro y secuestro de evidencias.