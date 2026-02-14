 Allanamientos contra extorsionistas en Suchitepéquez HOY
Nacionales

Ejecutan seis allanamientos contra extorsionistas en Santa Bárbara, Suchitepéquez

El MP realiza las acciones con el fin de ubicar ilícitos que le permitan avanzar en investigaciones contra extorsionistas.

Los trabajadores del MP y de la PNC iniciaron las acciones de allanamiento desde muy temprano., MP
Los trabajadores del MP y de la PNC iniciaron las acciones de allanamiento desde muy temprano. / FOTO: MP

El Ministerio Público informó que este sábado, (14/02/2026) realiza seis diligencias de allanamiento en diferentes viviendas del municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitepéquez, con el objetivo de encontrar indicios que fortalezcan varias investigaciones en curso contra presuntos extorsionistas. 

El ente investigador precisó que las acciones son dirigidas por la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Suchitepéquez, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). 

El MP agregó que en las acciones contra los presuntos extorsionistas se realizan procedimientos de inspección, registro y secuestro de evidencias.

MP investiga posible venta de plazas y traslados irregulares en hospital

El personal fiscal inspeccionó el Hospital Nacional de Jutiapa en seguimiento a una denuncia.

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesSeguridad vial
