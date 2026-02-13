Inspección del MP en el Hospital Nacional de Jutiapa

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes, 13 de febrero, se implementó una diligencia de inspección ocular en el área de Recursos Humanos del Hospital Nacional de Jutiapa. La acción se dio en seguimiento de un caso que se encuentra bajo investigación.
De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, este procedimiento está a cargo de personal de la Fiscalía contra la Corrupción, que trabaja en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil.
"La acción tuvo como objetivo dar seguimiento a una denuncia que señala la presunta venta de contratos laborales, traslados irregulares de personal a distintos servicios y posibles actos de mala administración por parte de autoridades de ese centro asistencial", detalló la oficina a través de un comunicado.
Durante la diligencia, el personal fiscal requirió información relacionada con contratos correspondientes a los renglones presupuestarios 011 y 029.
De igual forma, el personal fiscal entrevistó a la directora ejecutiva del hospital. Según explicó, esto se hizo como parte de las actuaciones orientadas al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Hospital de Amatitlán denuncia posible hurto de medicamentos
El Hospital Nacional de Amatitlán dio a conocer a inicios de enero de 2026 que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por un caso de posible hurto de medicamentos. Asimismo, reiteró su enfoque en garantizar la transparencia y eficacia orientada a garantizar servicios de salud de calidad.
Por medio de un comunicado compartido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se detalló que la Dirección del centro asistencial, en cumplimiento de sus atribuciones legales y de su responsabilidad institucional, interpuso la denuncia de carácter penal el 6 de enero de 2026 ante las instancias jurídicas competentes.
Se indicó que el hecho está relacionado con posibles delitos que "podrían resultar lesivos para los intereses del Estado de Guatemala", sin profundizar en las anomalías que se habrían detectado y que motivaron esta acción.
"Dicha denuncia ha sido presentada ante los entes de investigación correspondientes, a quienes compete el análisis, verificación y seguimiento de los hechos señalados, conforme al marco legal vigente y a los procedimientos establecidos por la ley", se lee en el documento.
Asimismo, se indicó que la Dirección del hospital reitera su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea requerido durante el desarrollo de las investigaciones, respetando en todo momento el debido proceso.