Erradican matas de marihuana valoradas en más de Q3 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo (15/02/2026) que localizaron más de 8 mil 350 matas de marihuana en el paraje Pacorral, que pertenece a la aldea Pamaría, del municipio de Santa Lucía La Reforma, en el departamento de Totonicapán. Los uniformados calcularon que la droga encontrada en este sembradío está valorada en un total de Q3 millones 131 mil 250.
En imágenes, la PNC mostró como efectivos especializados en el tema antinarcótico arrancaron las plantas de raíz para llevarlas a un lugar en las que fueron incineradas. Según los uniformes, cada agente pertenece a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).
En otros operativos contra el narcomenudeo, la PNC reportó la captura de una mujer de 38 años en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitepéquez. Las fuerzas de seguridad afirmaron que el operativo se realizó en conjunto con una fiscalía del Ministerio Público (MP).
De esa manera, al realizar un registro dentro de una vivienda del lugar, las autoridades ubicaron una bolsa con varias piedras de crak, Q5 mil 865 en efectivo y un teléfono móvil. Las drogas y los otros ilícitos fueron embalados, como parte del procedimiento de las autoridades.
Versión del MP
El MP también comunicó que el operativo en Suchitepéquez dio como resultado la captura de una mujer en flagrancia, identificada como Martina Cecilia G. por la posible comisión del delito de promoción y estimulación a la drogadicción.
El ente investigador subrayó que el operativo de Santa Bárbara, Suchitepéquez, estuvo liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Agregó que las acciones se efectuaron en coordinación con investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
La detenida fue trasladada ante los órganos de justicia, para conocer los motivos de su detención y programar una eventual audiencia de primera declaración.