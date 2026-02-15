 Localizan armas en furgón hallado en Santo Tomás de Castilla
Nacionales

Localizan armas en furgón hallado en Santo Tomás de Castilla

Según las autoridades, los ilícitos encontrados permanecían dentro de un contenedor de encomiendas.

Foto: Empornac
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

Durante un operativo en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, las autoridades reportaron el hallazgo de armas dentro de un contenedor de encomiendas ubicado en la bodega 5. Las acciones se desarrollaron en la citada terminal durante este domingo (15/02/2026).

El Ministerio de Gobernación reveló que el contenedor procedía de Estados Unidos, (EE. UU.) y el destino de la encomienda sería Huehuetenango. Dentro de los ilícitos contabilizaron armas de fuego tipo rifle, revólver, una pistola y tres cargadores.

"El caso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación", explicaron en la cartera del Interior.

En las imágenes se logra apreciar que algunos de los ilícitos estaban ocultos en papel aluminio, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tuvieron que extraer las armas rompiendo el empaque.

Armas decomisadas tras hallazgo

Tras el hallazgo y el retiro de los envoltorios, las autoridades embalaron los ilícitos para profundizar en las investigaciones. El caso del hallazgo de las armas localizadas quedó en manos del Ministerio Público.

En ese tema, el ente investigador coordinó una aprehensión por portación ilegal de armas de fuego. La Fiscalía Municipal de Sayaxché, con apoyo de la PNC detuvo a Marvin V. en la aldea San Valentín, municipio de San Francisco, Petén.

"La detención se realizó en flagrancia, durante un recorrido de rutina efectuado por integrantes de la fuerza policial, quienes constataron que el sujeto portaba una pistola y 15 cartuchos sin poseer la licencia de ley", informó la PNC.

El MP y la PNC indicaron que el detenido fue consignado a la judicatura correspondiente por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.

Con información de la periodista Samantha Guerrero, de Emisoras Unidas FM.

