 Motocicleta se incendia al chocar en calzada Roosevelt
Video: Motocicleta se incendia al chocar en calzada Roosevelt

En las imágenes se logró captar como Bomberos Voluntarios actuaron rápidamente para evitar que las llamas se extendieran a otro vehículo.

Accidente de motocicleta generó un incendio en la calzada Roosevelt., Captura de pantalla.
Accidente de motocicleta generó un incendio en la calzada Roosevelt.

El accidente de tránsito de una motocicleta, que ocurrió en la Calzada Roosevelt, durante la noche del pasado sábado, quedó captado en un video que fue compartido por las autoridades de tránsito. Según el relato, el vehículo de dos ruedas chocó en la parte trasera de una camioneta agrícola estacionada en el lugar.

Por el momento se desconoce la razón por la cual el conductor del vehículo de dos ruedas impactó contra el otro automotor. Sin embargo, las imágenes muestran cómo la motocicleta prendió en llamas, lo que obligó a los Bomberos Voluntarios a sofocar el fuego.

De este accidente de motocicleta se reportó la muerte del conductor del vehículo de dos ruedas, luego de ser trasladado hacia la emergencia de un centro asistencial en estado delicado. Al lugar acudieron peritos del Ministerio Público para investigar el caso y deducir responsabilidades.

Cabe destacar que la rápida intervención de los rescatistas evitó que las llamas de la motocicleta también afectaran el vehículo de dos ruedas sobre el que se empotró la víctima mortal.

¿Cómo ocurrió el accidente de motocicleta?

El director de comunicación social de EMETRA, Amílcar Montejo, precisó que este accidente de tránsito ocurrió en el tramo de la calzada Roosevelt y 4a. avenida de la zona 11. Montejo añadió que el percance se ubicó frente a las instalaciones de un antiguo cine llamado "Trébol".

Las imágenes también evidencian que las autoridades tuvieron que cerrar al menos dos carriles en el lugar, por la magnitud del encontronazo.

Mientras tanto, los ocupantes del carro de dos ruedas no resultaron heridas, ni ameritaron tratamientos en el lugar. Las autoridades continúan investigando el accidente.

Otro accidente de motocicleta en calzada Roosevelt

Durante la mañana de este domingo (15/02/2026) ocurrió otro accidente de tránsito de motocicleta en el que se lamentó otra víctima mortal. Este percance ocurrió en la calzada Roosevelt y 7a. avenida de la zona 7.

En ese caso, la víctima mortal quedó tendida en el arriate central, en donde fue asistida por bomberos y luego identificada por autoridades del Ministerio Público.

