 MP reporta 2,312 robos de vehículos durante 2025
Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

El ente investigador pidió a los guatemaltecos denunciar áreas sospechosas de robo de automotores y tomar precauciones al estacionarse.

Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que durante el año 2025 recibió un total de 2 mil 312 denuncias por el robo de vehículos. Según los datos del ente investigador, de ese total un 30 % de hurtos ocurrió en horas de la noche, es decir unos 694 automotores, aproximadamente.

La fiscalía agregó que la temporada del año con más casos de robo de carros y motocicletas fue octubre y que el área de la Ciudad de Guatemala fue donde más se registraron hurtos de vehículos de cuatro ruedas, con 830 denuncias.

En segundo lugar, aparece el municipio de Mixco, donde se dieron a conocer 174 denuncias por este delito. Asimismo, en el área de Villa Nueva ocurrieron 112 robos en 2025.

Dentro de los datos compartidos por el MP se puede destacar que, de cada diez víctimas de robo de vehículos, ocho son hombres y dos son mujeres.

Recomendaciones para evitar el robo de vehículos

El ente investigador recomendó a la población guatemalteca cerrar y asegurar su vehículo, verificando puertas, ventanas y baúl. Además, declaró que no se debe dejar el vehículo encendido o con las llaves puestas, ni objetos de valor a la vista.

El MP también recomendó que al momento de estacionarse, los guatemaltecos busquen lugares seguros, evitando dejar sus automóviles en las calles y parqueos poco iluminados.

Asimismo, la entidad pidió a los conductores asegurarse de que en los lugares donde planifican estacionarse no haya personas sospechosas cerca del espacio donde dejará su vehículo. El MP agregó que, ante cualquier situación que se considere extraña, se ponga una denuncia ante las autoridades.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.

Casos recientes

La PNC reportó que este domingo (15/02/2026) capturaron a un hombre que ofrecía por redes sociales una camioneta con reporte de robo. Según el relato policial, el apresado anunció el automotor en Marketplace, por lo que el responsable fue detenido.

La captura fue ejecutada por investigadores de la DEIC, en el kilómetro 29, de la Ruta Interamericana, área de San Lucas, Sacatepéquez.

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

07:18 AM, Feb 15

07:18 AM, Feb 15
  • element_2

