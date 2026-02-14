Localizan una guarida de pandilleros y vendedores de drogas

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante este sábado (14/02/2026) desbarató una guarida de mareros y distribuidores de drogas en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala. La entidad precisó que el operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
En el operativo, las fuerzas del orden reportaron la captura de un hombre identificado únicamente como Brandon, de 38 años, a quien señalaron como "miembro terrorista del Barrio 18". Las autoridades también consideraron que el apresado tenía a su cargo un puesto de comercio de drogas en el lugar.
La PNC también identificó que dentro del local que funcionaba como venta de drogas y econtró Q2 mil 200 en efectivo, posiblemente producto de la venta de las sustancias prohibidas.
Además, decomisaron 19 bolsas con metanfetamina, 156 bolsas con marihuana, 31 cápsulas, 26 "colmillos" con cocaína y 37 piedras de crack. Otros utensilios incautados son un DVR para videovigilancia y un celular que será analizado en el proceso de investigación.
Operativos en las cárceles
La PNC también informó que desarrolla acciones de prevención en todas las cárceles del país, a través de unidades como la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). Los agentes se ubican en los ingresos a los centros carcelarios, con el fin de fortalecer controles y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
"Se realiza la identificación de personas que ingresan a los diferentes sectores para visitar a sus familiares privados de libertad", indicó la PNC.
La entidad de seguridad resaltó que buscan evitar el ingreso de objetos prohibidos. Aclararon que "estas acciones de control son permanentes".
Detenido por disparar al aire
Mientras tanto, un hombre que disparaba al aire con una pistola ilegal fue detenido por agentes de la comisaría 11. Los efectivos encontraron al capturado en la 4a. avenida y 3a. calle de la zona 2 capitalina.
La PNC indicó que el apresado tiene al menos 48 años y efectuaba disparos al aire sin causa justificada, poniendo en riesgo la vida de vecinos. "Se le decomisó una pistola Pietro Beretta ilegal", indicaron.