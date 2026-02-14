 Localizan una guarida de pandilleros y vendedores de drogas
Nacionales

Localizan una guarida de pandilleros y vendedores de drogas

La PNC reportó la captura de un hombre y el decomiso de varios ilícitos, tras ubicar una guarida de pandilleros en Mixco.

Compartir:
La PNC localizó drogas y dinero en efectivo, entre otros ilícitos., PNC de Guatemala.
La PNC localizó drogas y dinero en efectivo, entre otros ilícitos. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante este sábado (14/02/2026) desbarató una guarida de mareros y distribuidores de drogas en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala. La entidad precisó que el operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

En el operativo, las fuerzas del orden reportaron la captura de un hombre identificado únicamente como Brandon, de 38 años, a quien señalaron como "miembro terrorista del Barrio 18". Las autoridades también consideraron que el apresado tenía a su cargo un puesto de comercio de drogas en el lugar.

La PNC también identificó que dentro del local que funcionaba como venta de drogas y econtró Q2 mil 200 en efectivo, posiblemente producto de la venta de las sustancias prohibidas.

Además, decomisaron 19 bolsas con metanfetamina, 156 bolsas con marihuana, 31 cápsulas, 26 "colmillos" con cocaína y 37 piedras de crack. Otros utensilios incautados son un DVR para videovigilancia y un celular que será analizado en el proceso de investigación.

En más noticias nacionales: Inguat recomienda posponer viajes a Santiago Atitlán

Inguat recomienda posponer viajes a Santiago Atitlán

Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán tratan de evitar que Francisco Coché Pablo, retome su cargo como alcalde de Santiago Atitlán, Sololá.

Operativos en las cárceles

La PNC también informó que desarrolla acciones de prevención en todas las cárceles del país, a través de unidades como la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). Los agentes se ubican en los ingresos a los centros carcelarios, con el fin de fortalecer controles y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Se realiza la identificación de personas que ingresan a los diferentes sectores para visitar a sus familiares privados de libertad", indicó la PNC.

La entidad de seguridad resaltó que buscan evitar el ingreso de objetos prohibidos. Aclararon que "estas acciones de control son permanentes".

Detenido por disparar al aire

Mientras tanto, un hombre que disparaba al aire con una pistola ilegal fue detenido por agentes de la comisaría 11. Los efectivos encontraron al capturado en la 4a. avenida y 3a. calle de la zona 2 capitalina.

La PNC indicó que el apresado tiene al menos 48 años y efectuaba disparos al aire sin causa justificada, poniendo en riesgo la vida de vecinos. "Se le decomisó una pistola Pietro Beretta ilegal", indicaron.

En Portada

Postuladora deja fuera a 59 aspirantes a magistrados del TSEt
Nacionales

Postuladora deja fuera a 59 aspirantes a magistrados del TSE

07:53 AM, Feb 14
Marquense confirma brote de salmonela en plantilla y cuerpo técnicot
Deportes

Marquense confirma brote de salmonela en plantilla y cuerpo técnico

07:05 AM, Feb 14
EE.UU. destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes t
Internacionales

EE.UU. destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes

08:07 AM, Feb 14
Famoso actor mexicano revela que el cáncer invadió su cerebrot
Farándula

Famoso actor mexicano revela que el cáncer invadió su cerebro

08:48 AM, Feb 14

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos