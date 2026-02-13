Inguat recomienda posponer viajes a Santiago Atitlán

El Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recomendó a los turistas posponer o reprogramar temporalmente sus viajes hacia Santiago Atitlán, Sololá, debido a situaciones de orden público que se registran actualmente en ese destino turístico.
La medida busca prevenir riesgos y resguardar la seguridad de los turistas, mientras las autoridades competentes trabajan en el restablecimiento de condiciones adecuadas para el desarrollo normal de la actividad turística.
EI Inguat informó que mantiene coordinación permanente con las instituciones responsables y da seguimiento cercano a la evolución de la situación.
Rechazo al alcalde
Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán, buscan evitar que Francisco Coché Pablo, retome su cargo como alcalde de Santiago Atitlán, luego que fuera beneficiado con un amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia.
Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán, desde el pasado 15 de septiembre de 2025, realizaron manifestación en las afueras del edificio de la municipalidad exigiendo la renuncia del alcalde de la localidad, Francisco Coché.
El 16 de septiembre las autoridades ancestrales no le permitieron ingresar a Coché Pablo, luego presionaron al Consejo Municipal para que lo desconocieran, indicó.
En su momento, Diego Petzey escribano, habitante de la cabecera del pueblo de la referida localidad, manifestó que el jefe edil se ha negado a recibir al pueblo que lo eligió y también ha ignorado el llamado público y comunitario de la población. Indicó que es ante esta falta de compromiso que han observado que se está pidiendo la salida del funcionario.