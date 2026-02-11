CSJ otorga amparo al alcalde de Santiago Atitlán

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó amparo provisional a favor de Francisco Coché Pablo, con esto retomará su cargo como alcalde de Santiago Atitlán, Sololá.
El funcionario indicó que fue notificado por la CSJ de un amparo a su favor, "Ya es un hecho de que voy a regresar a la municipalidad de Santiago Atitlán como alcalde municipal, así que ya volvió el orden, vamos a trabajar por los proyectos por el desarrollo de Santiago Atitlán", manifestó Coché Pablo.
Coché Pablo añadió que ningún grupo puede sacar a un alcalde "Hemos sido elegidos popularmente hay una ley electoral que nos respalda", indicó.
Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán, desde el pasado 15 de septiembre de 2025, realizaron manifestación en las afueras del edificio de la municipalidad exigiendo la renuncia del alcalde de la localidad, Francisco Coché.
El 16 de septiembre las autoridades ancestrales no le permitieron ingresar a Coché Pablo, luego presionaron al Consejo Municipal para que lo desconocieran, indicó.
En su momento, Diego Petzey escribano, habitante de la cabecera del pueblo de la referida localidad, manifestó que el jefe edil se ha negado a recibir al pueblo que lo eligió y también ha ignorado el llamado público y comunitario de la población. Indicó que es ante esta falta de compromiso que han observado que se está pidiendo la salida del funcionario.
