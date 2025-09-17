Pobladores exigen renuncia de alcalde de Santiago Atitlán

Las autoridades ancestrales del municipio de Santiago Atitlán, desde el pasado 15 de septiembre, han llevado a cabo una manifestación en las afueras del edificio de la municipalidad exigiendo la renuncia del alcalde de la localidad, Francisco Coché.
Al respecto, Diego Petzey escribano, habitante de la cabecera del pueblo de la referida localidad, manifestó que el jefe edil se ha negado a recibir al pueblo que lo eligió y también ha ignorado el llamado público y comunitario de la población. Indicó que es ante esta falta de compromiso que han observado que se está pidiendo la salida del funcionario.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos dio a conocer que, en seguimiento a las acciones de las autoridades ancestrales y vecinos del municipio de Santiago Atitlán, brindó acompañamiento durante la entrega de aproximadamente 7 mil 830 firmas en el referido ayuntamiento.
También se informó que, ante la inasistencia del jefe edil para recibir la documentación, la autoridad ancestral procedió a tomar las instalaciones de la municipalidad. En ese marco, el Concejo Municipal autorizó la medida, cediendo el edificio ante la presión de los vecinos.
Ante el referido escenario, la PDH agregó que intentó abrir un espacio de diálogo, sin obtener resultados positivos. No obstante, los delegados de la institución verificaron que se garantizara que los trabajadores de los servicios esenciales, como de tren de aseo, mercado, servicio de agua, Policía Municipal (PM) y Policía Municipal de Tránsito (PMT), continuarán laborando con normalidad, con la finalidad de asegurar el acceso de la población a dichos servicios.
Asimismo, en las afueras de la comuna fue destacado un contingente con más de 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes permanecieron como observadores y para resguardar el orden público.
Por último, las autoridades ancestrales afirmaron que seguirán las manifestaciones hasta que renuncie el alcalde municipal Francisco Coche.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Hamilton Castro, Emisoras Unidas Departamentales.