Policía es capturado por exigir dinero a ciudadano

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) informó este domingo (15/02/2026) que coordinó la aprehensión de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en flagrancia, como seguimiento a una denuncia presentada en su contra. El ente investigador únicamente identificó al policía como Mavil V., quien fue sorprendido cuando se disponía a recibir dinero producto de un chantaje.
El MP aseguró que, de acuerdo con una investigación preliminar, el policía sindicado presuntamente exigía dinero a una persona, a cambio de revelarle información de carácter confidencial, relacionada con un procedimiento en su contra.
En el relato, el MP precisó que fiscales de turno desarrollaron la diligencia de aprehensión, luego de recibir la denuncia de la víctima. Informaron que las acciones se hicieron con el apoyo del equipo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y personal de la PNC.
La detención fue coordinada por medio de un operativo que se desplegó en el lugar donde la víctima le realizaría la entrega del dinero al agente señalado, logrando su aprehensión en flagrancia.
En otras noticias: Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital