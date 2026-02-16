Accidente: Camión choca en bajada del Barrio San Antonio

Las autoridades de tránsito le dan seguimiento a una situación generada por un percance vial que se registró durante la madrugada de este lunes 16 de febrero en la bajada del Barrio San Antonio, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que, por causas no establecidas, el conductor de un camión de volteo perdió el control del volante en el momento en el que circulaba por el sector e impactó contra la pared de un cementerio.
De acuerdo con la información compartida, el incidente ocurrió en el tramo yendo hacia Bougambilias, en el área de descenso del barrio San Antonio, yendo hacia la calzada La Paz.
El vocero confirmó que este hecho no dejó personas heridas, solamente daños materiales. Las imágenes compartidas en redes sociales reflejan el grado de destrucción del vehículo involucrado.
Tránsito interrumpido en el tramo
El vehículo de transporte pesado permanece empotrado en la estructura de block y dentro de una cuneta, por lo que ya no pudo continuar su marcha.
En el área se mantiene presencia de agentes de la PMT que le dan seguimiento a la emergencia y regulan el paso de vehículos.
"El camión encunetado interrumpe el tramo. Nos encontramos trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", indicó Montejo.
Aunque hay complicaciones, según las autoridades, el hecho no afecta significativamente la circulación al encontrarse en sentido contrario a la mayor densidad vehicular.
Cabezal bota carga en Aguilar Batres
Un incidente se registró en medio del tránsito durante la madrugada de este lunes, 16 de febrero, en la 46 calle calzada Raúl Aguilar Batres, lo cual complica la circulación en ese sector, específicamente en el sentido hacia el sur. Las autoridades le dan seguimiento al hecho.
Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que un vehículo de transporte pesado botó la carga en el referido tramo, por lo que se hicieron las gestiones para poder resolver esta situación.
El cabezal trasladaba tubos de concreto y estos quedaron sobre la cinta asfáltica, obstaculizando el paso vehicular, yendo desde la Ciudad de Guatemala hacia la ruta al Pacífico.