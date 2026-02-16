Tránsito: Cabezal bota carga en calzada Aguilar Batres

Un incidente se registró en medio del tránsito durante la madrugada de este lunes, 16 de febrero, en la 46 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, lo cual complica la circulación en ese sector, específicamente en el sentido hacia el sur. Las autoridades le dan seguimiento a este hecho.
Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que un vehículo de transporte pesado botó la carga en el referido tramo, por lo que se hicieron las gestiones con el objetivo de resolver la situación.
El cabezal trasladaba distintos materiales de construcción, incluidos tubos de gran tamaño, mismos que quedaron sobre la cinta asfáltica, obstaculizando el paso vehicular desde la Ciudad de Guatemala hacia la ruta al Pacífico.
De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades encargadas del manejo del tema vial, debido a este hecho se generó acumulación de vehículos en áreas aledañas a donde se dio el incidente. El impacto alcanzó hasta el anillo Periférico.
Retiran obstáculo, pero persiste congestionamiento
Los equipos municipales coordinaron las acciones correspondientes para poder movilizar los obstáculos. El paso estuvo cerrado por al menos una hora y, después de ello, la intervención realizada permitió habilitar nuevamente la vía.
"Los agentes de la PMT de Villa Nueva reportan que ya se le apoyó al conductor del vehículo de transporte pesado y fue movilizado de la ruta, por lo que el tránsito próximamente estará fluido del Trébol hacia el sector sur de la ciudad capital", explicó Santos.
Aunque ya no se tienen materiales dispersos en la carretera y ya fue reubicado el tráiler involucrado, la carga vehicular persiste como consecuencia las largas filas que ya se habían formado.
En ese contexto, se hizo un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias al circular por el tramo y, de ser posible, optar por movilizarse en rutas alternas.