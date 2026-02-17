 Brutal golpiza con bate contra adulto en ruta al Atlántico
Nacionales

Video capta brutal golpiza con bate contra adulto mayor en la ruta al Atlántico

Indignante video muestra el momento en que los tripulantes de un vehículo interceptan a un automovilista y lo agreden con un bate.

Compartir:
Ataque con bate en carretera al Atlántico., Captura de pantalla video de Facebook.
Ataque con bate en carretera al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento en que dos hombres interceptan a un automovilista en plena ruta al Atlántico y lo agreden brutalmente.

Las imágenes, captadas por un testigo en la cuesta del Águila, kilómetro 11.3 de la referida carretera, evidencian cómo los tripulantes de un vehículo le cierran el paso a otro conductor. Segundos después, dos sujetos descienden del automóvil; uno de ellos porta un bate y se dirige de manera violenta hacia la víctima.

En el material audiovisual se observa cómo el agresor golpea repetidamente el vehículo y, tras abrir la puerta del conductor, comienza a propinarle batazos mientras lo insulta. 

A pesar de la agresión, el afectado logra descender de su automóvil. Lo alarmante es que se trata de un hombre de la tercera edad, quien iba acompañado de otra persona que no pudo intervenir para detener el ataque.

Cuando el adulto mayor intenta defenderse, el agresor lo empuja con fuerza, provocando que caiga aparatosamente sobre la cinta asfáltica. Tras dejarlo tendido en el suelo, los agresores regresan con aparente tranquilidad a su vehículo y huyen del lugar.

Ninguno de los presentes intervino durante la agresión

El incidente ocurrió ante la mirada de varios conductores, ya que el tránsito quedó detenido en el sector. Sin embargo, nadie intervino para frenar la golpiza y tampoco se reportó presencia de autoridades de tránsito en el área al momento de los hechos.

El video fue difundido con el objetivo de identificar a los responsables y que las autoridades procedan conforme a la ley. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de la víctima. Usuarios en redes sociales han expresado su repudio y exigen justicia por la violenta agresión contra el adulto mayor.

En Portada

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establecet
Nacionales

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establece

06:44 AM, Feb 17
Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipot
Deportes

Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipo

07:12 AM, Feb 17
Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capitalt
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

06:20 AM, Feb 17
¿Qué países no celebran el Carnaval? t
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

12:11 AM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos