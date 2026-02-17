Brutal golpiza con bate contra adulto en ruta al Atlántico

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento en que dos hombres interceptan a un automovilista en plena ruta al Atlántico y lo agreden brutalmente.
Las imágenes, captadas por un testigo en la cuesta del Águila, kilómetro 11.3 de la referida carretera, evidencian cómo los tripulantes de un vehículo le cierran el paso a otro conductor. Segundos después, dos sujetos descienden del automóvil; uno de ellos porta un bate y se dirige de manera violenta hacia la víctima.
En el material audiovisual se observa cómo el agresor golpea repetidamente el vehículo y, tras abrir la puerta del conductor, comienza a propinarle batazos mientras lo insulta.
A pesar de la agresión, el afectado logra descender de su automóvil. Lo alarmante es que se trata de un hombre de la tercera edad, quien iba acompañado de otra persona que no pudo intervenir para detener el ataque.
Cuando el adulto mayor intenta defenderse, el agresor lo empuja con fuerza, provocando que caiga aparatosamente sobre la cinta asfáltica. Tras dejarlo tendido en el suelo, los agresores regresan con aparente tranquilidad a su vehículo y huyen del lugar.
Ninguno de los presentes intervino durante la agresión
El incidente ocurrió ante la mirada de varios conductores, ya que el tránsito quedó detenido en el sector. Sin embargo, nadie intervino para frenar la golpiza y tampoco se reportó presencia de autoridades de tránsito en el área al momento de los hechos.
El video fue difundido con el objetivo de identificar a los responsables y que las autoridades procedan conforme a la ley. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de la víctima. Usuarios en redes sociales han expresado su repudio y exigen justicia por la violenta agresión contra el adulto mayor.