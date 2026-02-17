 MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamora
MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamora

La fiscalía busca que se revoque el fallo que le otorgó arresto domiciliario al periodista.

El Ministerio Público (MP) presentó una apelación en contra de la resolución del Juzgado Segundo Penal que favoreció con medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora.

El fundador del diario el Periódico recuperó el pasado jueves por la noche su libertad, después de que un juez penal ordenara su salida de prisión preventiva en uno de los procesos penales que enfrentaba desde la cárcel militar Mariscal Zavala.

Inicialmente, Zamora Marroquín había dicho que estaba a la espera de la resolución de un segundo caso, pero finalmente la justicia guatemalteca le permitió el arresto domiciliario en ese momento.

Zamora Marroquín, de 69 años y principal crítico de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), abandonó el centro de detención tras permanecer 1.295 días en prisión preventiva.

"Yo ya pegué mis penas de delitos que no cometí", afirmó Zamora Marroquín a la prensa tras salir de la prisión.

"La mentira corre muy a prisa, pero la verdad siempre la alcanza", dijo, y agregó que su salida de la cárcel significa "una pequeña ventana de esperanza".

