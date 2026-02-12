El periodista José Rubén Zamora sale de prisión

El periodista José Rubén Zamora Marroquín recuperó la noche del jueves 12 de febrero, su libertad, después de que un juez penal ordenara su salida de prisión preventiva en uno de los procesos penales que enfrentaba desde la cárcel militar Mariscal Zavala.
Inicialmente, Zamora Marroquín había dicho que estaba a la espera de la resolución de un segundo caso, pero finalmente la justicia guatemalteca le permitió el arresto domiciliario en horas de esta noche.
El Juzgado Segundo Penal le otorgó medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora Marroquín dentro del segundo caso que se sigue en su contra. La audiencia se llevó a cabo este jueves, para definir la situación del fundador del diario El Periódico en este proceso.
La defensa solicitó que se permita seguir en libertad el proceso penal que enfrenta el sindicado, quien se encuentra desde julio de 2022, en un proceso que ha sido criticado ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Zamora Marroquín indicó a periodistas antes de la audiencia que se encontraban con "expectativas moderadas" ya que "cualquier escenario es posible en Guatemala".
El periodista añadió que esperaba poder irse "a su casa" hoy mismo y dejar la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra desde hace tres años y medio por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, cargos que no han sido probados en su contra.
En tanto, tras conocer la resolución a su favor, aseguró sentirse "muy satisfecho". Recordó que ha tenido más tiempo en prisión que el debido y también ha experimentado tortura y presión psicológica.
Vía EFE