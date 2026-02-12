 El periodista José Rubén Zamora sale de prisión
Nacionales

El periodista José Rubén Zamora sale de prisión

El Juzgado Segundo Penal le otorgó medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora dentro del segundo caso que se sigue en su contra.

Compartir:
Fotografía de archivo del periodista José Rubén Zamora en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ David Toro
Fotografía de archivo del periodista José Rubén Zamora en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ David Toro

El periodista José Rubén Zamora Marroquín recuperó la noche del jueves 12 de febrero, su libertad, después de que un juez penal ordenara su salida de prisión preventiva en uno de los procesos penales que enfrentaba desde la cárcel militar Mariscal Zavala.

Inicialmente, Zamora Marroquín había dicho que estaba a la espera de la resolución de un segundo caso, pero finalmente la justicia guatemalteca le permitió el arresto domiciliario en horas de esta noche.

El Juzgado Segundo Penal le otorgó medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora Marroquín dentro del segundo caso que se sigue en su contra. La audiencia se llevó a cabo este jueves, para definir la situación del fundador del diario El Periódico en este proceso.

La defensa solicitó que se permita seguir en libertad el proceso penal que enfrenta el sindicado, quien se encuentra desde julio de 2022, en un proceso que ha sido criticado ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Zamora Marroquín indicó a periodistas antes de la audiencia que se encontraban con "expectativas moderadas" ya que "cualquier escenario es posible en Guatemala".

El periodista añadió que esperaba poder irse "a su casa" hoy mismo y dejar la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra desde hace tres años y medio por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, cargos que no han sido probados en su contra.

En tanto, tras conocer la resolución a su favor, aseguró sentirse "muy satisfecho". Recordó que ha tenido más tiempo en prisión que el debido y también ha experimentado tortura y presión psicológica.

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala oficializó los resultados de la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Vía EFE

En Portada

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CCt
Nacionales

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

09:19 PM, Feb 12
CC avala acciones del MP si no interrumpen eleccionest
Nacionales

CC avala acciones del MP si no interrumpen elecciones

07:48 PM, Feb 12
MP intenta secuestrar dispositivo móvil de presidenta del CANGt
Nacionales

MP intenta secuestrar dispositivo móvil de presidenta del CANG

09:38 PM, Feb 12
Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas t
Nacionales

Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas

08:41 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos