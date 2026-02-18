Zamora pide cancelar la Fundación contra el Terrorismo

El periodista José Rubén Zamora presentó este miércoles, 18 de febrero, una solicitud para que la Fundación contra el Terrorismo sea cancelada por considerar que su personería jurídica ha sido utilizada indebidamente y ha servido para criminalizar.
El fundador del diario El Periódico acudió ante el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación para entregar el requerimiento formal, en el que planteó que la referida fundación ha servido para fines contrarios a la ley, al Estado de Derecho y a los principios que rigen a las organizaciones sin fines de lucro.
De acuerdo con sus argumentos, la entidad ha sido instrumentalizada para promover la criminalización, persecución e intimidación de periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, mediante el uso de acciones legales, campañas públicas de estigmatización y mecanismos de presión orientados a limitar el ejercicio de derechos fundamentales.
"La Fundación contra el Terrorismo ha sido utilizada como mecanismo para criminalizar y perseguir a personas que ejercen su labor periodística y de defensa de los derechos humanos", detalló Zamora en la petición.
En declaraciones a la prensa que brindó en las afueras de la referida oficina, expresó que la fundación ha presentado denuncias y querellas penales "sin sustento fáctico ni jurídico", participando activamente como querellante adhesivo en múltiples procesos judiciales.
Añadió que este tipo de prácticas impacta en que se tengan procesos prolongados, sumado a que su intervención e los casos promueve las medidas restrictivas de libertad contra actores vinculados a la lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos.
"Estamos exigiendo el cierre de la fundación. (...) Espero que dejen de molestar a la gente. Creo que lo último que hicieron: después de ir forzando el cambios de jueces para los señores Pacheco y Chaclán, hasta que los lograron llevar otra vez con Orellana Letona. Ese señor no es un juez, es un inquisidor o es aún más radical que eso", dijo.
Acerca de lo que espera del seguimiento de la solicitud que presentó hoy, Zamora señaló que este gobierno ha reiterado que "su gran contribución es el respeto a la legalidad" y, según sus palabras, es algo que él quiere creer.
"Entonces, la existencia de esta ONG transgrediendo estatutos, los obliga a ellos a cerrarlo si alguien lo pide. En 20 días tienen que llamarlos a ellos a que se presenten, que desvanezcan lo que se dice de ellos y yo espero que después de eso lo cierren", puntualizó.
Posible regreso a prisión y petición de disculpas del Estado
Zamora recientemente recuperó su libertad tras ser beneficiado con medidas sustitutivas dentro de los casos que se siguen en su contra y por los que enfrenta proceso penal. En ese sentido, pudo presentar personalmente los planteamientos en la cartera de Gobernación.
El periodista expresó que próximamente podría ser regresado tras las rejas, donde ya pasó aproximadamente 1 mil 300 días desde su detención en 2023, pues la Fiscalía lo señala de diferentes delitos, incluido lavado de dinero, sin que hasta ahora se haya confirmado alguna sentencia en su contra.
"Es muy posible que me regresen a la cárcel. Creo que tendré 48 horas, entonces, aunque quería ir a hacerme mis exámenes decidí hacer esta gestión. Aunque fuera la única que haga antes de regresar (a prisión)", expresó con respecto al planteamiento que hizo contra la fundación.
Sus palabras surgieron tomando en cuenta que el Ministerio Público ya impugnó el fallo que le otorgó las medidas sustitutivas bajo el argumento de que existe peligro de fuga.
Zamora habló de la difícil situación que enfrenta. "Me siento como de 603 años", mencionó debido al camino que ha recorrido en el que ha denunciado abusos en procesos legales, tortura e irrespeto a sus derechos. En ese contexto, también expresó que correspondería que el Estado de Guatemala le pida disculpas por haber sido "arbitrariamente perseguido y encarcelado".
* Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas.