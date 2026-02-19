Graban intento de asalto en San Cristóbal

Un intento de asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en el sector A10 de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, generando preocupación entre vecinos y comerciantes del área.
Las imágenes muestran el momento en que una camioneta gris platinada, identificada con la placa 161 KPL, se estaciona en la vía pública. Del vehículo descienden dos hombres, quienes comienzan a merodear con actitud sospechosa. Tras observar el entorno por algunos segundos, se dirigen hacia un área comercial cercana.
En uno de los locales se encontraba estacionado un picop blanco. Dentro del negocio estaba el propietario del vehículo, quien presuntamente sería el objetivo del asalto. Según se aprecia en la grabación, los individuos se acercan, abren la puerta del establecimiento y forcejean con el comerciante.
El intento de robo no se concreta de inmediato. En medio del forcejeo y ante la resistencia de la víctima, los hombres optan por abandonar el lugar. Las cámaras captan cuando salen corriendo hacia la camioneta en la que llegaron y huyen rápidamente del sector.
Vecinos exigen seguridad en el sector
Vecinos de Ciudad San Cristóbal denunciaron públicamente lo ocurrido y compartieron el video en redes sociales para alertar a la comunidad. Testigos señalaron que, aunque en ese punto no lograron consumar el asalto, presuntamente los mismos sujetos habrían despojado de sus pertenencias a otra persona metros más adelante, quien se encontraba desprevenida.
Los residentes indicaron que difundieron las imágenes con el objetivo de identificar a los responsables y pidieron a las autoridades reforzar los patrullajes y la vigilancia en el sector A10, ante la preocupación por la recurrencia de hechos delictivos en la zona.