Misión de OEA observa elección de aspirantes a fiscal

Representantes del Parlamento Europeo y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se presentaron este jueves, 19 de febrero, el espacio habilitado en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se reciben los expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
Los delegados acudieron en horas de la mañana a la sala donde fueron recibidos por la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, quien recientemente asumió el cargo. En ese contexto, sostuvieron un diálogo con la magistrada para conocer la coyuntura nacional.
Carlos Ayala Corao, jefe de la Misión de Observación de la OEA, indicó que esta es la segunda visita a país que realiza esa instancia para dar acompañamiento a los procesos de elección de segundo grado que están en desarrollo.
"Hoy venimos a ver cómo se ha instalado la recepción de documentos para la comisión de postulación de fiscal general de la república. Hemos tomado conocimiento de la instalación, de la recepción de documentos y hemos hecho una serie de sugerencias oportunamente para que el país pueda contar con las y los mejores candidatos que cumplan los requisitos, que tengan perfil adecuado para ser fiscal general de la nación", dijo.
El experto recordó que, dentro de la Constitución de Guatemala, el fiscal es una autoridad fundamental en la investigación y el ejercicio de las acciones penales, precisamente no solo para la lucha efectiva contra el crimen, sino para garantizar la integridad y la seguridad en el ejercicio, la protección de los derechos humanos y los estándares internacionales.
Resalta importancia de contar con los mejores perfiles
El entrevistado señaló que la misión seguirá observando el proceso en todas sus etapas, incluido el momento cuando se instale ya la postuladora para la evaluación de expedientes y selección de aspirantes.
Compartió que ya se han hecho comentarios de la importancia de que se tome en cuenta no solo las competencias y requisitos que establece la Constitución y la ley, sino que haya un perfil de idoneidad y requisitos éticos para que pueda haber buenos y buenas candidatas que sean calificados y al final la designación, que le corresponde hacer al presidente de la república, sea idónea para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en el país.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.