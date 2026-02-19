 Vehículo choca contra comercio en ruta a El Salvador
Vehículo choca contra comercio en ruta a El Salvador

El conductor resultó ileso, pero hubo múltiples daños materiales.

El vehículo impactó contra un negocio en la ruta a El Salvador., Bomberos Voluntarios
El vehículo impactó contra un negocio en la ruta a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El conductor de un vehículo tipo sedán protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este jueves, 19 de febrero, en el kilómetro 14 de la ruta a El Salvador, específicamente en el tramo que conduce hacia Cuilapa, departamento de Santa Rosa.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a la institución ingresaron varias llamadas a través de las cuales se les notificaba sobre una colisión que había ocurrido en el sector.

"De inmediato, elementos de la 69 compañía, de la aldea Don Justo, en Santa Catarina Pinula, fueron destacados al lugar para brindar asistencia a posibles afectados", 

dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que, por causas no establecidas, el automovilista perdió el control del volante y esto generó que colisionara contra un inmueble donde se ubica un local comercial.

Los socorristas evaluaron al tripulante del automotor, quien afortunadamente resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas del percance.

En el área se mantuvo un cierre vehicular parcial mientras se desarrollaban los procedimientos para poder retirar el vehículo accidentado y liberar por completo la vía.

Camión queda volcado en RN-14

Otro accidente de tránsito se registró este jueves en el kilómetro 90 de la RN-14, donde un camión que transportaba tubos de PVC quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Elementos de la 55 compañía de Bomberos Voluntarios de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, acudieron al lugar para asistir a los posibles afectados y determinaron que el piloto y el ayudante de la unidad resultaron con lesiones. Ambos fueron atendidos en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Las autoridades recomendaron a los usuarios circular con mucha precaución en este tramo porque quedaron postes y cables de tendido eléctrico derribados.

. - Bomberos Voluntarios

