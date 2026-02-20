Para este viernes, 20 de febrero, está programado el cierre de la fase de recepción de expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030. La presencia de profesionales que buscan ocupar el cargo e incrementó esta mañana, en comparación con la asistencia que se observó en días anteriores.
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes
Una mayor cantidad de profesionales que acuden a entrega papelería a la sede de la CSJ se observa este viernes, en comparación con el resto de la semana.
- por Nancy Alvarez
- 10:52, Feb 20 2026
-
