 Giran orden de captura contra exjefe de SAT, Marco Livio Díaz
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Giran orden de captura contra exjefe de SAT, Marco Livio Díaz

La FECI confirmó que el exsuperintendente y actual embajador en Honduras es señalado de dos delitos.

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Foto: SAT
Marco Livio Díaz, Superintendente de SAT / FOTO:

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves, 7 de mayo, que un juzgado autorizó una orden de captura en contra del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras, Marco Livio Díaz, en seguimiento de una investigación que se encuentra en desarrollo.

Fue el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien brindó la información al respecto de este tema. Según explicó, el exfuncionario y diplomático es señalado de los delitos de lavado de dinero u otros activos y peculado por sustracción.

Curruchiche expuso que el caso se encuentra bajo reserva legal, la cual fue establecida con base en el artículo 10 de la Ley de Lavado de Dinero, por lo que no se brindarían mayores detalles al respecto del expediente.

Por aparte, compartió que, en seguimiento de las averiguaciones sobre las posibles anomalías con las que se vincula a Díaz, hoy se desarrolló una diligencia de allanamiento en la Ciudad de Guatemala, la cual dejó resultados negativos debido a que no se localizó a ninguna persona implicada.

Asimismo, el fiscal compartió que el órgano jurisdiccional correspondiente también emitió órdenes de aprehensión en contra de la esposa del exsuperintendente y otra persona que no ha sido identificada.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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