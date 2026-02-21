 Insivumeh pronostica ambiente cálido y soleado en el país
Nacionales

Insivumeh pronostica ambiente cálido y soleado en el país

El ente de pronósticos pidió precaución, porque las condiciones atmosféricas son favorables para la proliferación de incendios forestales.

Compartir:
Las autoridades pidieron tomar precauciones ante las condiciones del clima para este sábado., Pixabay
Las autoridades pidieron tomar precauciones ante las condiciones del clima para este sábado. / FOTO: Pixabay

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que, para este sábado, 21 de febrero de 2026, un descenso en la presión atmosférica generará ambiente cálido y soleado en el país. Durante el amanecer y la mañana, en el territorio nacional se experimentarán pocas nubes o cielo despejado, a nivel nacional.

Asimismo, la institución informó que hubo bruma durante la madrugada en la costa sur y Caribe del país. De esa manera, el Insivumeh pronosticó un incremento en las temperaturas diurnas a nivel nacional.

Para la tarde y noche, el Insivumeh informó que se espera una posible nubosidad dispersa en Bocacosta, sin descartar lloviznas aisladas y locales. Agregó que en el resto del país se experimentarán cielos despejados.

Bajas temperaturas en horario nocturno

No obstante, el Insivumeh prevé bajas temperaturas en la noche y madrugada en los sectores más elevados del Occidente y Altiplano Central del país.

En ese sentido, la institución pidió tener precaución, por condiciones atmosféricas que son favorables para la proliferación de incendios forestales.

En otras noticias consulte: Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivo

Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivo

El Ejecutivo y Legislativo recibieron expedientes para la designación por separado de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Ante el incremento de las temperaturas en el país, las autoridades también pidieron precauciones ante el índice de radiación solar durante el día. En una tabla compartida por el Insivumeh, notificaron que el horario de radiación extrema será de 10:00 a 13:00 horas.

Asimismo, indicaron que de 9:00 a 10:00 horas se espera un índice UV muy alto y de 14:00 a 15:00 horas el mismo será alto.

De 8:00 a 9:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas habrá un índice moderado y de 16:00 a 19:00 horas la radiación solar será baja. Por ello, no descartaron recomendar el uso de bloqueador solar, gorra con visera y paraguas, entre otras medidas para resguardarse de las quemaduras de sol.

En Portada

Otra municipalidad prohíbe reuniones de Therians en espacios públicost
Nacionales

Otra municipalidad prohíbe reuniones de Therians en espacios públicos

09:10 AM, Feb 21
Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemalat
Deportes

Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemala

06:51 AM, Feb 21
Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa globalt
Internacionales

Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa global

08:56 AM, Feb 21
Prestianni declaró ante la UEFA y podría enfrentar una dura suspensiónt
Deportes

Prestianni declaró ante la UEFA y podría enfrentar una dura suspensión

07:41 AM, Feb 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos