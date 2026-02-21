Insivumeh pronostica ambiente cálido y soleado en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que, para este sábado, 21 de febrero de 2026, un descenso en la presión atmosférica generará ambiente cálido y soleado en el país. Durante el amanecer y la mañana, en el territorio nacional se experimentarán pocas nubes o cielo despejado, a nivel nacional.
Asimismo, la institución informó que hubo bruma durante la madrugada en la costa sur y Caribe del país. De esa manera, el Insivumeh pronosticó un incremento en las temperaturas diurnas a nivel nacional.
Para la tarde y noche, el Insivumeh informó que se espera una posible nubosidad dispersa en Bocacosta, sin descartar lloviznas aisladas y locales. Agregó que en el resto del país se experimentarán cielos despejados.
Bajas temperaturas en horario nocturno
No obstante, el Insivumeh prevé bajas temperaturas en la noche y madrugada en los sectores más elevados del Occidente y Altiplano Central del país.
En ese sentido, la institución pidió tener precaución, por condiciones atmosféricas que son favorables para la proliferación de incendios forestales.
En otras noticias consulte: Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivo
Ante el incremento de las temperaturas en el país, las autoridades también pidieron precauciones ante el índice de radiación solar durante el día. En una tabla compartida por el Insivumeh, notificaron que el horario de radiación extrema será de 10:00 a 13:00 horas.
Asimismo, indicaron que de 9:00 a 10:00 horas se espera un índice UV muy alto y de 14:00 a 15:00 horas el mismo será alto.
De 8:00 a 9:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas habrá un índice moderado y de 16:00 a 19:00 horas la radiación solar será baja. Por ello, no descartaron recomendar el uso de bloqueador solar, gorra con visera y paraguas, entre otras medidas para resguardarse de las quemaduras de sol.