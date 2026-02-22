 Capturan a extraditable durante operativo anti drogas
Nacionales

Capturan a extraditable durante operativo antidrogas

El detenido fue sorprendido en Quetzaltenango, cuando circulaba a bordo de un picop de color blanco.

El extraditable fue sorprendido en el departamento de Quetzaltenango., PNC de Guatemala.
El extraditable fue sorprendido en el departamento de Quetzaltenango. / FOTO: PNC de Guatemala.

Durante un operativo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre extraditable hacia Estados Unidos (EE. UU) por delitos relacionados con el narcotráfico. Las fuerzas del orden informaron que el detenido es Víctor Manuel Pérez Mazariegos, de 47 años, alias "Hollywood o Cholo".

La PNC describió que el operativo estuvo a cargo de elementos de la Subdirección General de Información Antinarcótica (SGAIA), con apoyo de las Fuerzas Especiales de la PNC.

Las autoridades explicaron que en contra del extraditable pesan ordenes de aprehensión en EE. UU. por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia, conteniendo una cantidad detectable de cocaína.

Asimismo, se le acusa del delito de fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia, detectable de Cocaína. La entidad policial afirmó que la aprehensión fue posible en el marco de un operativo de lucha frontal contra la narcoactividad.

Seguimiento directo al extraditable

Según las fuerzas de seguridad, la SGAIA diseñó el operativo con tareas relacionadas al seguimiento, verificación de identidad, la operación para interceptar al extraditable.

La PNC describió que logró dar con alias "Hollywood o Cholo" en el barrio la Pedrera, de la zona 1 de Quetzaltenango, cuando circulaba en un pickup con placas P-430LPJ.

Tras ser detenido, los policías lo llevaron de inmediato hacia la sede de justicia de ese departamento, para ponerlo a disposición del juzgado requirente.

Según la PNC, en este año ya se ha capturado a 12 extraditables, de los cuales ocho tienen acusaciones de delitos relacionados con el narcotráfico.

Los uniformados compartieron fotografías de como se ejecutó el operativo de captura en la zona 1 de Quetzaltenango y del vehículo en el que viajaba el extraditable al momento de ser sorprendido por la PNC para capturarlo y llevarlo ante la justicia.

