Accionan contra nómina de candidatos para magistrados al TSE

Al menos cuatro abogados presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), durante este sábado 21 de febrero de 2026, en contra de la Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contra el Congreso de la República. En el recurso legal, solicitan que se suspenda la elección de magistrados, mientras se resuelve el fondo del asunto y se ordene repetir la votación final de integración de la nómina, conforme a parámetros constitucionales.
Además, piden que, en definitiva, se deje sin efecto la nómina de 20 candidatos y se reponga el proceso de votación. La acción de amparo fue interpuesta por las abogadas y notarias Ana Elly Yovany López Oliva de Bonilla, Rita María Elizondo Hernández y Mariana Rohrmoser Moreno; asimismo, participó el abogado y notario Carlos Arsenio Pérez Cheguen.
Durante el pasado viernes se presentaron otros recursos legales y se hicieron más declaraciones de rechazo porque la Postuladora para TSE integró la nómina final con 20 candidatos a ser magistrados del máximo ente electoral. El documento fue remitido al Congreso de la República, como ordena el mandato constitucional.
Uno de los aspirantes, César López López, también presentó un amparo en la CC, para que la lista se integre por los profesionales con mejores calificaciones. En su caso, él recibió 97 puntos, con base a la tabla de gradación.
El aludido aseguró que la máxima corte constitucional le otorgó el amparo y le dio un plazo de 48 horas al Organismo Legislativo para informar al respecto.
Mejor calificados fueron excluídos
Lopéz argumentó que, al ser evaluado, fue uno de los que obtuvo la nota máxima, de 97 puntos, junto con dos compañeros. Sin embargo, lamentó que la Postuladora de TSE lo haya excluido de la nómina final.
"Fue lamentable que la comisión no tomara en cuenta los méritos académicos y profesionales que ellos mismos ponderaron y calificaron. Es un absurdo pensar que ellos le ponen una nota al aspirante y luego no toman en cuenta esa nota", añadió el profesional.
Recurso busca impugnar la nómina para TSE
Asimismo, la organización Acción Ciudadana presentó una petición al Legislativo para que impugne el listado de candidatos que fue remitido por la Postuladora para magistrados del TSE, en el periodo 2026-2032.
La organización consideró que el Legislativo no debe verse obligado a elegir magistrados titulares y suplentes, desde una nómina que incluya perfiles que no cumplen con los estándares de idoneidad, honorabilidad y capacidad, como lo exige la Constitución.
"La elección del TSE no es un trámite administrativo: es una decisión clave para la legitimidad del proceso electoral 2027 y para la confianza ciudadana en la democracia", enfatizó esta entidad.
Más acciones en contra de la nómina
Desde el Congreso, diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) anunciaron una impugnación en contra de la nómina de 20 candidatos. En ese orden, denunciaron que la medida no pudo ser entregada, porque no localizaron a la Comisión Postuladora que estuvo sosteniendo reuniones en la sede del Congreso.
La medida fue anunciada por los parlamentarios José Chic, Jairo Flores y Orlando Blanco, durante una conferencia de prensa desde el Organismo Legislativo. Los parlamentarios explicaron que el objetivo es "que el proceso de elección retrocediera hasta la fase de votación, porque en su opinión, no se realizó una revisión exhaustiva, ni una votación adecuada de los criterios de idoneidad de los aspirantes".