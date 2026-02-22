 Organización política Elefante celebra su Asamblea Nacional
Nacionales

Organización política Elefante celebra su Asamblea Nacional

Hugo Peña, secretario general de Elefante, presentó cinco ejes sobre el cual trabajará su agrupación política.

Foto: Emisoras Unidas
Hugo Peña fue confirmado como secretario general del partido Elefante. / FOTO: Archivo.

La organización política Elefante celebró su Asamblea Nacional este domingo 22 de febrero de 2026, en la que presentó a Hugo Peña como su secretario general. Peña describió que el trabajo de su organización se basará en al menos cinco ejes, priorizando la economía, la seguridad y la educación.

Peña explicó que buscan implementar "una política de desarrollo económico bien hecha", para que se descentralice el dinero de la Ciudad de Guatemala, para que las inversiones hagan que la gente tenga trabajo.

El entrevistado indicó que, con esas acciones en la economía Elefante busca que el país deje de ser un exportador de personas, en lugar de ser un país exportador de alimentos, agua y otros recursos.

"No podemos seguir exportando personas, porque eso no es economía sana. Nuestra economía es total y absolutamente débil porque dependemos de las remesas", criticó Peña.

El político consideró que el país recibe USD$ 25 mil millones por concepto de remesas y recalcó que eso no puede seguir así. "Tenemos que convertirnos en lo que somos, un país productor de todos los recursos naturales que Dios nos regaló", puntualizó.

Elefante en plena expansión

Peña aseguró que la organización política Elefante está en expansión porque es una agrupación integrada por personas jóvenes y adultas, donde no hay exclusión. "Aquí cabe el que quiera trabajar por el país, porque nosotros tenemos nuestro reglamento, nuestros estatutos, y quien quiera adherirse al partido y cumplir con eso, va a estar aquí".

"Somos gente que implanta orden, que implanta autoridad en todos los procesos de desarrollo estratégico y político que requiere una institución de derecho", indicó.

Agregó que el partido Elefante ya está listo en la parte legal y que en la parte estratégica están caminando. "Hay gente que se está sumando en todo el país, y ¿ni modo que le vamos a decir que no a la gente que viene? Aquí no excluimos a nadie", reiteró.

Consideró que todos sueñan con tener un mejor país, pero la diferencia es que lo puedan hacer. "Hoy tengo que decirles, que los elefantes en el país, estamos preparados", aseguró.

Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas 89.7 FM.

