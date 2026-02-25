 Video muestra violento accidente de tráiler en Palín
Nacionales

Impactante video muestra violento accidente de tráiler en Palín

Así fue el brutal choque de un tráiler en la carretera de Palín, Escuintla.

Conductor desvía tráiler sin frenos y el impacto queda grabado., Captura de pantalla video de X.
Conductor desvía tráiler sin frenos y el impacto queda grabado. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el instante exacto en que un tráiler protagoniza un aparatoso accidente en la antigua carretera de Palín, en jurisdicción de Escuintla.

Las imágenes, captadas el martes 24 de febrero de 2026, evidencian el momento en que el transporte pesado desciende a toda velocidad por el tramo carretero. En la grabación se observa cómo el piloto realiza maniobras bruscas para dirigir la unidad hacia un costado de la vía, aparentemente con la intención de evitar colisionar con varios vehículos que transitaban por el sector.

Segundos después, el tráiler termina impactando violentamente contra un paredón en el kilómetro 50 de la ruta, a la altura de la aldea San Luis. El fuerte choque levanta una nube de polvo y provoca alarma entre automovilistas y vecinos del lugar.

De acuerdo con la versión de testigos, el conductor indicó que el sistema de frenos presentó fallas, por lo que decidió desviar la unidad hacia el paredón para evitar una tragedia mayor que involucrara a otros automovilistas.

El hecho generó complicaciones en el tránsito y obligó a conductores a extremar precauciones mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Otro accidente mortal el mismo día

Ese mismo martes, pero en el tramo de la autopista Palín-Escuintla, se registró otro accidente de tránsito en el kilómetro 54 que dejó al menos tres personas fallecidas.

Según información de los Bomberos Voluntarios, un tráiler habría sufrido fallas en el sistema de frenos, lo que provocó que embistiera a varios vehículos que circulaban por la ruta.

Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y autoridades de tránsito, quienes junto a los cuerpos de socorro realizaron labores de rescate, evaluación de víctimas y coordinación del paso vehicular, el cual se vio afectado durante varias horas.

 En los últimos años, la ruta ha sido escenario de múltiples accidentes, varios de ellos con saldo mortal, debido principalmente a que vehículos de transporte pesado circulan a excesiva velocidad o presentan fallas mecánicas en descensos pronunciados.

