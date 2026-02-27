Ataque armado en Mixco deja una persona herida

Un ataque armado se produjo en horas de la noche del pasado jueves, 27 de febrero, en el bulevar bosques de San Nicolás, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. El saldo fue de una persona herida.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había ocurrido un tiroteo en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas de la 3ª y 49 compañías atendieron este caso y, a su llegada, localizaron en el lugar a un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
"Se le brindó atención prehospitalaria al paciente y posteriormente fue ingresado al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ubicado en la zona 4 de Mixco", detalló Víctor Gómez, vocero de la institución.
Hasta el momento, el paciente no ha podido ser identificado, ya que no se localizaron documentos personales en el lugar de los hechos.