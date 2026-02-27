 Ataque armado en Mixco deja una persona herida
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

El afectado fue ingresado al Seguro Social.

Compartir:
ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Un ataque armado se produjo en horas de la noche del pasado jueves, 27 de febrero, en el bulevar bosques de San Nicolás, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. El saldo fue de una persona herida.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había ocurrido un tiroteo en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas de la 3ª y 49 compañías atendieron este caso y, a su llegada, localizaron en el lugar a un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

"Se le brindó atención prehospitalaria al paciente y posteriormente fue ingresado al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ubicado en la zona 4 de Mixco", detalló Víctor Gómez, vocero de la institución.

Hasta el momento, el paciente no ha podido ser identificado, ya que no se localizaron documentos personales en el lugar de los hechos.

En Portada

¡Series de octavos de final de Champions League!t
Deportes

¡Series de octavos de final de Champions League!

05:26 AM, Feb 27
Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridost
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

06:24 AM, Feb 27
Ataque armado en Mixco deja una persona heridat
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

07:45 AM, Feb 27
Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quichét
Deportes

Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quiché

10:08 AM, Feb 27
Pep Guardiola: Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendest
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

08:10 AM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridad vialSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos