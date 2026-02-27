 Accidente de tránsito en Villa Canales: heridos trasladados
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

Distintos percances viales complican la circulación vial en esa localidad este viernes.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro informaron que en horas de la madrugada de este viernes, 27 de febrero, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la ruta que conduce hacia Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas de los transeúntes para notificar sobre una fuerte colisión que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que un vehículo de transporte de carga y un vehículo tipo picop habían chocado y les brindaron asistencia prehospitalaria a los conductores. Posteriormente, ambos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, los pacientes no han sido identificados.

En el área donde ocurrió el percance vial hay presencia de cuerpos de socorro y personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales para realizar las diligencias respectivas y coordinar el retiro de los vehículos accidentados.

Otros accidentes

Las autoridades de tránsito reportaron otros incidentes viales en el sector de Villa Canales. Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 12 de las cuestas de Boca del Monte, donde colisionaron un vehículo y una motocicleta.

El carril con dirección al sur quedó obstruido. Hay agentes de la PMT en el área brindando apoyo para regular el paso vehicular en el área que permanece habilitada.

Foto embed
Área donde ocurrió la colisión de un vehículo y una motocicleta en km 12 de cuestas de Boca del Monte. - PMT de Villa Canales

Mientras tanto, en el kilómetro 10 de las cuestas de la avenida Hincapié chocaron dos automóviles, por lo que están obstruidos dos carriles, el central y el que conduce hacia Boca del Monte. Ya se gestionó una grúa para trabajar en el área.

"El tránsito se tornará complicado y los horarios de los carriles reversibles tendrán cambios drásticos debido a las complicaciones. Tome esta información en consideración", expresó la PMT.

Foto embed
Accidente en kilómetro 10 de las cuestas de la avenida Hincapié. - PMT de Villa Canales

En Portada

¡Series de octavos de final de Champions League!t
Deportes

¡Series de octavos de final de Champions League!

05:26 AM, Feb 27
Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridost
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

06:24 AM, Feb 27
Ataque armado en Mixco deja una persona heridat
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

07:45 AM, Feb 27
Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quichét
Deportes

Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quiché

10:08 AM, Feb 27
Pep Guardiola: Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendest
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

08:10 AM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridad vialSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos