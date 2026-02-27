Accidente de tránsito en Villa Canales: heridos trasladados

Los cuerpos de socorro informaron que en horas de la madrugada de este viernes, 27 de febrero, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la ruta que conduce hacia Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas de los transeúntes para notificar sobre una fuerte colisión que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades.
Los técnicos en urgencias médicas constataron que un vehículo de transporte de carga y un vehículo tipo picop habían chocado y les brindaron asistencia prehospitalaria a los conductores. Posteriormente, ambos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, los pacientes no han sido identificados.
En el área donde ocurrió el percance vial hay presencia de cuerpos de socorro y personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales para realizar las diligencias respectivas y coordinar el retiro de los vehículos accidentados.
Otros accidentes
Las autoridades de tránsito reportaron otros incidentes viales en el sector de Villa Canales. Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 12 de las cuestas de Boca del Monte, donde colisionaron un vehículo y una motocicleta.
El carril con dirección al sur quedó obstruido. Hay agentes de la PMT en el área brindando apoyo para regular el paso vehicular en el área que permanece habilitada.
Mientras tanto, en el kilómetro 10 de las cuestas de la avenida Hincapié chocaron dos automóviles, por lo que están obstruidos dos carriles, el central y el que conduce hacia Boca del Monte. Ya se gestionó una grúa para trabajar en el área.
"El tránsito se tornará complicado y los horarios de los carriles reversibles tendrán cambios drásticos debido a las complicaciones. Tome esta información en consideración", expresó la PMT.