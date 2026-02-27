 Porras también buscará llegar a la CC a través de la CSJ
Nacionales

Porras sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, intenta llegar a la Corte de Constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia luego de no lograrlo en el Consejo Superior Universitario.

La fiscal general, Consuelo Porras, en mensaje dirigido a la población guatemalteca., Ministerio Público
La fiscal general, Consuelo Porras, en mensaje dirigido a la población guatemalteca. / FOTO: Ministerio Público

Este viernes 27 de febrero concluyó el período de recepción de expedientes para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre los 26 candidatos a magistrado titular, destaca el de la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien ya perdió la elección de magistrada de la CC a través del Consejo Superior Universitario. 

La CSJ recibió 39 expedientes: 26 para magistrado titular de la CC y 26 para magistrado suplente, detalló Fredy Calderón portavoz del Organismo Judicial. 

Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, quien además intenta continuar en el cargo tras ser avalada como postulante para fiscal general, también busca un espacio en la alta corte, entregó su documentación a través de otra persona.

La jefa del Ministerio Público ha sido sancionada en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos en casos de corrupción, incluidos intentos por revertir los resultados electorales que llevaron al presidente Bernardo Arévalo de León a la presidencia en 2023.

Candidatos a magistrado titular de la CC.

  1. Dina Josefina Ochoa Escribá 
  2. Emy Yojana Gramajo Rosales 
  3. Horacio Enríquez Sánchez 
  4. Elvio Evidail López Ruiz 
  5. Héctor Alfredo Muñoz Payeras 
  6. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez 
  7. Carlos Patricio Rodríguez Meza 
  8. Julio Alfonso Agustín Del Valle 
  9. Ramiro Stuardo López Galindo 
  10. María De Los Ángeles Araujo Bohr
  11. Benicia Contreras Calderón
  12. Héctor Hugo Pérez Aguilera
  13. María Consuelo Porras Argueta De Porres
  14. Nery René Arias Estrada
  15. Jorge Luis Borrayo Reyes
  16. Luis Fernando Aroche Arrecis
  17. Juan Francisco de León Mazariegos
  18. Esther Elizabeth Mancio Reyes 
  19. Héctor Ricardo Echeverría Méndez
  20. Carlos David De León Argueta 
  21. Pio Alberto Uclés González
  22. Jaime Rubén López Rivas
  23. Carlos Humberto Rivera Carrillo
  24. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
  25. Dixon Díaz Mendoza
  26. Arkel Benítez Mendizabal

Candidatos a magistrado suplente de la CC.


  1. Luis Alfonso Rosales Marroquín 
  2. Héctor Alfredo Muñoz Payeras
  3. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
  4. Carlos Patricio Rodríguez Meza 
  5. Julio Alfonso Agustín Del Valle 
  6. María De Los Ángeles Araujo Bohr 
  7. Benicia Contreras Calderón 
  8. Víctor Manuel Castillo Mayen
  9. Nestor José Martínez
  10. Aníbal Chilel Chávez
  11. María Consuelo Porras Argueta De Porres
  12. David Esteban Pineda Barrios
  13. Héctor Oswaldo Choc Xol
  14. Rudy Alexander Del Cid De La Cruz 
  15. Emilio Antonio Hernández García 
  16. Walter Paulino Jiménez Texaj
  17. Karla Gabriela Palacios Ruiz 
  18. Esther Elizabeth Mancio Reyes 
  19. Héctor Ricardo Echeverría Méndez 
  20. Miguel Angel Giordano Navarro 
  21. Carlos David De León Argueta 
  22. Nicolás Rivera Bernal
  23. Juan Carlos García Aguirre
  24. Carlos Humberto Rivera Carrillo
  25. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
  26. Arkel Benítez Mendizabal

Elección de magistrados

A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.

Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.

Caso CHN: Capturan a Pedro Duque, implicado en desfalco millonario

El sindicado fue detenido en un operativo en la zona 14.

Con información de Ángel Oliva y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

Nacionales

