Porras también buscará llegar a la CC a través de la CSJ

Este viernes 27 de febrero concluyó el período de recepción de expedientes para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre los 26 candidatos a magistrado titular, destaca el de la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien ya perdió la elección de magistrada de la CC a través del Consejo Superior Universitario.
La CSJ recibió 39 expedientes: 26 para magistrado titular de la CC y 26 para magistrado suplente, detalló Fredy Calderón portavoz del Organismo Judicial.
Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, quien además intenta continuar en el cargo tras ser avalada como postulante para fiscal general, también busca un espacio en la alta corte, entregó su documentación a través de otra persona.
La jefa del Ministerio Público ha sido sancionada en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos en casos de corrupción, incluidos intentos por revertir los resultados electorales que llevaron al presidente Bernardo Arévalo de León a la presidencia en 2023.
Candidatos a magistrado titular de la CC.
- Dina Josefina Ochoa Escribá
- Emy Yojana Gramajo Rosales
- Horacio Enríquez Sánchez
- Elvio Evidail López Ruiz
- Héctor Alfredo Muñoz Payeras
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Carlos Patricio Rodríguez Meza
- Julio Alfonso Agustín Del Valle
- Ramiro Stuardo López Galindo
- María De Los Ángeles Araujo Bohr
- Benicia Contreras Calderón
- Héctor Hugo Pérez Aguilera
- María Consuelo Porras Argueta De Porres
- Nery René Arias Estrada
- Jorge Luis Borrayo Reyes
- Luis Fernando Aroche Arrecis
- Juan Francisco de León Mazariegos
- Esther Elizabeth Mancio Reyes
- Héctor Ricardo Echeverría Méndez
- Carlos David De León Argueta
- Pio Alberto Uclés González
- Jaime Rubén López Rivas
- Carlos Humberto Rivera Carrillo
- Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
- Dixon Díaz Mendoza
- Arkel Benítez Mendizabal
Candidatos a magistrado suplente de la CC.
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- Héctor Alfredo Muñoz Payeras
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Carlos Patricio Rodríguez Meza
- Julio Alfonso Agustín Del Valle
- María De Los Ángeles Araujo Bohr
- Benicia Contreras Calderón
- Víctor Manuel Castillo Mayen
- Nestor José Martínez
- Aníbal Chilel Chávez
- María Consuelo Porras Argueta De Porres
- David Esteban Pineda Barrios
- Héctor Oswaldo Choc Xol
- Rudy Alexander Del Cid De La Cruz
- Emilio Antonio Hernández García
- Walter Paulino Jiménez Texaj
- Karla Gabriela Palacios Ruiz
- Esther Elizabeth Mancio Reyes
- Héctor Ricardo Echeverría Méndez
- Miguel Angel Giordano Navarro
- Carlos David De León Argueta
- Nicolás Rivera Bernal
- Juan Carlos García Aguirre
- Carlos Humberto Rivera Carrillo
- Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
- Arkel Benítez Mendizabal
Elección de magistrados
A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.
Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.
Con información de Ángel Oliva y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*