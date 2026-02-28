Detienen a dos ciudadanos de India con visas falsas

Durante una revisión de documentos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron visas falsas en poder de dos ciudadanos de la India que permanecían en el país, por lo que fueron detenidos y trasladados a un juzgado de turno. Los agentes reportaron, este sábado 28 de febrero de 2026 que los detenidos son esposos que pretendían viajar hacia Nicaragua por vía aérea.
Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAIA identificaron a los detenidos como Jayeshkumar Laxmanbhai Barot, de 46 años, y Nayanaben Jayeshkumar Barot, de 45.
La PNC indicó que las visas revisadas tenían anomalías porque las etiquetas no contaban con las medidas de seguridad correspondientes. Detallaron que las visas habían sido emitidas, supuestamente, por autoridades migratorias de Canadá.
Además, las etiquetas evidenciaban haber sido adheridas de manera irregular y de manera rústica en los pasaportes. "Tras las verificaciones, se estableció que los viajeros no contaban con estatus migratorio en ese país, por lo que fueron consignados", indico la PNC.