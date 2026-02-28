Piden a guatemaltecos evitar viajes al Medio Oriente

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un segundo comunicado en el contexto de la tensión que se vive en Medio Oriente por un intercambio de ataques entre EE. UU., Israel e Irán, este sábado (28/02/2026).
En la misiva, la entidad gubernamental explicó que "continúa atenta a la situación que se desarrolla en el Medio Oriente y hace un llamado a los guatemaltecos a evitar los viajes a la región, dadas las actuales circunstancias".
Para los guatemaltecos que pudieran estar en la zona de conflicto, El Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición los teléfonos de emergencia de las embajadas guatemaltecas más cercanas.
- Qatar Teléfono: +974 7115-7781 Correo: [email protected]
- Israel Teléfono: +972 54 436-0450 Correo: [email protected]
- Emiratos Árabes Unidos Teléfono: +971 50 635-3106 Correo: [email protected]
- Marruecos Teléfono: +212 5376-39947 Correo: [email protected]
- Turquía Teléfono: +903 12426-2036 Correo: [email protected]
- Egipto Teléfono: +20 2 2380-3394 Correo: [email protected]
