 Piden a guatemaltecos evitar viajes al Medio Oriente
Nacionales

Piden a guatemaltecos evitar viajes al Medio Oriente por conflicto bélico

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que continúa atento al conflicto en el Medio Oriente.

Agencias internacionales reportaron la muerta de más de 85 niñas tras bombardeo a una escuela de Irán., EFE
Agencias internacionales reportaron la muerta de más de 85 niñas tras bombardeo a una escuela de Irán. / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un segundo comunicado en el contexto de la tensión que se vive en Medio Oriente por un intercambio de ataques entre EE. UU., Israel e Irán, este sábado (28/02/2026).

En la misiva, la entidad gubernamental explicó que "continúa atenta a la situación que se desarrolla en el Medio Oriente y hace un llamado a los guatemaltecos a evitar los viajes a la región, dadas las actuales circunstancias".

Para los guatemaltecos que pudieran estar en la zona de conflicto, El Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición los teléfonos de emergencia de las embajadas guatemaltecas más cercanas.

El descubrimiento de Tikal: la primera visita a la ciudad maya se registró el 26 de febrero de 1848

El 26 de febrero de 1848, durante el gobierno de Rafael Carrera, llegó la primera expedición a la ciudad maya, luego de que el gobernador avistará las ruinas, escondidas por la vegetación de la selva petenera.

