 Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3
Nacionales

Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3

Las llamas consumieron una bodega donde se almacenaban productos de plástico. El fuego se reactivó la mañana de este domingo.

Compartir:
Bomberos Voluntarios verifican un incendio que se reactivó en unas bodegas de la zona 3., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios verifican un incendio que se reactivó en unas bodegas de la zona 3. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios de por lo menos seis estaciones trabajaron por al menos ocho horas durante la noche del sábado pasado para apagar un incendio estructural en un complejo de bodegas de la 1ª. avenida y 27 calle de la zona 3 capitalina. Pese a que los apagafuegos utilizaron más de 33 mil 500 galones del recurso hídrico, vecinos reportaron que las llamas se reactivaron la mañana de este domingo, 1 de marzo de 2026.

En el trabajo del sábado, los rescatistas calificaron el incendio como un caso "de grandes proporciones". Agregaron que para combatir las llamas trabajaron rescatistas de la 2ª. estación, 3ª. estación, 4ª. estación, 10ª. estación, 29. Estación, 117 compañía y de la Estación Central ubicada en esa misma zona.

Durante el siniestro, los apagafuegos atacaron las llamas del incendio desde distintos puntos y además, fue necesario movilizar un camión escalera para lanzar agua desde arriba. Para acceder a los lugares más difíciles, los rescatistas realizaron entradas forzadas, es decir, abrir boquetes en las paredes, una puerta y un portón.

En total se aplicaron 33 mil 500 galones de agua, y se trabajaron durante ocho horas en el lugar. De esa manera, los uniformados evitaron que el fuego se propagara a las casas vecinas y que la radiación dañara viviendas ubicadas en la parte frontal de la empresa.

También consulte: Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingo

Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingo

Como parte de las celebraciones del Segundo Domingo de Cuaresma, fieles llevan en hombros la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Justicia.

Bomberos siguen trabajando en el incendio

Tras recibir llamadas de alerta por una reactivación del fuego, los rescatistas enviaron varias unidades al lugar. Los apagafuegos trabajan durante este domingo en el lugar, donde solo se reportan pérdidas materiales, por el momento.

Las autoridades pidieron abrir paso a las unidades de emergencia que se dirigen a este sector para combatir las llamas.

Según imágenes compartidas, el siniestro elevó grandes columnas de humo en la zona 3 capitalina. Las lenguas de fuego se pudieron ver desde la calle, porque salían del techo de las instalaciones afectadas.

En Portada

Gobierno de Guatemala condena ataques iraníes en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala condena ataques iraníes en Medio Oriente

12:18 PM, Mar 01
Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel con una fuerza que nunca antes han experimentadot
Internacionales

Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado"

07:36 AM, Mar 01
Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3t
Nacionales

Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3

11:10 AM, Mar 01
Las expulsiones, el punto débil de Deportivo Guastatoyat
Deportes

Las expulsiones, el punto débil de Deportivo Guastatoya

02:15 PM, Mar 01
Aurora y Mixco reparten puntos en el Guillermo Slowingt
Deportes

Aurora y Mixco reparten puntos en el Guillermo Slowing

12:57 PM, Mar 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadSuper BowlEE.UU.Liga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos