Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3

Bomberos Voluntarios de por lo menos seis estaciones trabajaron por al menos ocho horas durante la noche del sábado pasado para apagar un incendio estructural en un complejo de bodegas de la 1ª. avenida y 27 calle de la zona 3 capitalina. Pese a que los apagafuegos utilizaron más de 33 mil 500 galones del recurso hídrico, vecinos reportaron que las llamas se reactivaron la mañana de este domingo, 1 de marzo de 2026.
En el trabajo del sábado, los rescatistas calificaron el incendio como un caso "de grandes proporciones". Agregaron que para combatir las llamas trabajaron rescatistas de la 2ª. estación, 3ª. estación, 4ª. estación, 10ª. estación, 29. Estación, 117 compañía y de la Estación Central ubicada en esa misma zona.
Durante el siniestro, los apagafuegos atacaron las llamas del incendio desde distintos puntos y además, fue necesario movilizar un camión escalera para lanzar agua desde arriba. Para acceder a los lugares más difíciles, los rescatistas realizaron entradas forzadas, es decir, abrir boquetes en las paredes, una puerta y un portón.
En total se aplicaron 33 mil 500 galones de agua, y se trabajaron durante ocho horas en el lugar. De esa manera, los uniformados evitaron que el fuego se propagara a las casas vecinas y que la radiación dañara viviendas ubicadas en la parte frontal de la empresa.
También consulte: Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingo
Bomberos siguen trabajando en el incendio
Tras recibir llamadas de alerta por una reactivación del fuego, los rescatistas enviaron varias unidades al lugar. Los apagafuegos trabajan durante este domingo en el lugar, donde solo se reportan pérdidas materiales, por el momento.
Las autoridades pidieron abrir paso a las unidades de emergencia que se dirigen a este sector para combatir las llamas.
Según imágenes compartidas, el siniestro elevó grandes columnas de humo en la zona 3 capitalina. Las lenguas de fuego se pudieron ver desde la calle, porque salían del techo de las instalaciones afectadas.