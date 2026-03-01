 Jesús Nazareno de la Justicia sale en hombros este domingo
Nacionales

Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingo

Como parte de las celebraciones del Segundo Domingo de Cuaresma, fieles llevan en hombros la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Justicia.

La consagrada imagen salió a eso de las 8:00 horas. / FOTO: Alex Meoño

La calles y avenidas de la zona 1 capitalina se visten de gala durante este Segundo Domingo de Cuaresma (01/03/2026) para la procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Justicia de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo El Calvario.

En su alegoría de este Segundo Domingo de Cuaresma, el anda de Jesús Nazareno de la justicia destaca la vida de Juan El Bautista, otorgándole el título de "último profeta".

El precursor que llamaba al arrepentimiento, el mismo que estuvo en el vientre de Santa Isabel y que ante la visita de la Santísima Virgen saltó en el vientre apenas sintió la presencia de Cristo", destaca el documento oficial de la procesión, acerca de Juan El Bautista.

Alfombras embellecen el paso de Jesús Nazareno de la Justicia. | Alex Meoño

La Hermandad de Jesús Nazareno de la Justicia informó que la salida de la procesión ocurrió a las 8:00 horas, con el objetivo de regresar a eso de las 21:00 horas. El recorrido se inicia frente al templo de El Calvario, ubicado en la 18 calle y 6a. avenida de la zona 1, para recorrer distintas calles y avenidas del Centro Histórico.

Según los organizadores, el conjunto alegórico del anda abre con un frontón estilo barroco con dos querubines que muestran la frase central del Evangelista San Lucas: "No temas Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada" (Según San Lucas 1,13).

El mensaje afirma que el evangelista Lucas muestra que el niño nacido del vientre de Isabel y describe que "los vecinos querían ponerle el nombre de su padre". Sin embargo, su madre exclamó: "No, se ha de llamar Juan" (Según San Lucas 1,60).

Observamos a Santa Isabel recostada en un trono con actitud serena, como representación de la maternidad y caridad fecunda, rodeada de lirios blancos como símbolo de fertilidad", relata la alegoría.

Después de ese detalle, se luce un altar barroco con detalles arquitectónicos evocando al templo de Jerusalén, donde se observa a Zacarías, revestido con un atuendo sacerdotal y en postura de asombro. La imagen también muestra temor, que refleja el hecho sobrenatural que nos relata San Lucas, que mientras servía en el templo y el pueblo oraba afuera, se le apareció un ángel de pie, a la derecha del altar".

Juan el Bautista y su anuncio de la llegada de Cristo

Sobre el anda también se puede apreciar una base rocosa con flores y espinas, que representan el desierto y el Río Jordán. "Observamos al Precursor, Juan El Bautista, portando un báculo con un pergamino con la frase que nos anuncia la llegada de Cristo".

"Este es el Cordero de Dios" (Según Juan 1,29). "En el camino del desierto, Juan anunciaba el arrepentimiento, el perdón de los pecados y llamaba a preparar los caminos, porque el Reino de Dios se acercaba".

"Al centro del anda, sobre un catafalco estilo barroco observamos a la C. I. de Jesús Nazareno de la Justicia, como el Mesías, recordando la escena que mientras era bautizado una voz del cielo exclamó "Tu eres mi Hijo, yo te he engendrado", (Según San Lucas 3,22).

El final de la vida de Juan El Bautista

En la parte posterior del anda se puede apreciar un pedestal con cadenas y una espada. El documento resalta que ese cuadro "nos recuerda la escena del encarcelamiento de El Bautista, a manos de Herodes Antipas, por la reprimenda que hizo Juan por el adulterio con la esposa de su hermano: Herodías".

Es por ello que se observa la figura de Salomé sobre una plataforma, con un trono, porque es hija de Herodías e hijastra de Herodes; en el cumpleaños de este, ella bailó, por lo que se le prometió que se le daría lo que fuera, y ella tomando venganza y aconsejada por su madre pidió la cabeza de Juan El Bautista, quien muere decapitado a manos de los sirvientes de Herodes", resalta la historia.

El adorno cierra con un conjunto alegórico, una cruz con flores blancas y rojas, signo martirial y del nacimiento de la vida nueva, en la que asiduos a la Palabra de Dios escuchamos la Verdad que nos da esa vida.

Se lee la frase "Es preciso que Él crezca y yo disminuya" (de San Juan 3,30).

Esta frase nos recuerda la centralidad de nuestra vida cristiana, que debe ser Cristo y que debemos anunciarlo siempre sin afán de protagonismos, porque es Él quien debe ser conocido, y nosotros únicamente debemos ser mediadores para que más personas tengan un verdadero encuentro y se conviertan en verdaderos discípulos y misioneros", finaliza el documento.

Jesús Nazareno de la Justicia sale en hombros este domingo | Alex Meoño

Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingo
Emisoras  Escúchanos