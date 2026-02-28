 Bebé nace en estación de bomberos de San Pablo, San Marcos
Nacionales

Bebé nace en estación de bomberos de San Pablo, San Marcos

La madre llegó a pedir auxilio de los rescatistas, pero el momento para dar a luz llegó en ese preciso instante.

Imagen con fines ilustrativos., Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

Bomberos Municipales Departamentales ayudaron a que una mujer en estado de gestación diera a luz a su bebé en la estación número 42, ubicada en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, durante la tarde de este sábado 28 de febrero de 2026, sin que se presentara ninguna complicación de salud.

Los rescatistas anunciaron la llegada al mundo de una bebé, tras atender la emergencia. Asimismo, informaron que la madre y la recién nacida fueron llevadas de emergencia al Hospital Nacional de Malacatán, del mismo departamento, para que para que el personal médico se hiciera cargo de los cuidados y la recuperación de la madre.

El citado cuerpo de rescate informó que la madre de la pequeña es María Guadalupe Pérez Ramos, de 26 años de edad. La dama atendida por los paramédicos es residente de la aldea La Libertad, caserío de Chanchicupe, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos.

"Esta persona era trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, pero al llegar cerca de la estación empezó a sufrir fuertes dolores, iniciando la labor de parto", informaron los rescatistas.

Bebé sana y salva con buen peso

El referido cuerpo de rescate confirmó que la bebé recién nacida tuvo un peso de 6.5 libras y 32 centímetros de circunferencia cefálica, talla de 45 centímetros.

Los paramédicos a cargo de la estación también comunicaron que la madre superó un parto normal, sin necesidad de ser intervenida quirúrgicamente.

Familiares acompañaron a la madre al centro asistencial, para posteriormente llevar a las dos de vuelta a su lugar de residencia.

Los rescatistas pusieron a disposición de la población su línea de emergencia en el teléfono 1554. Además, informaron que se reciben alertas al número de WhatsApp: 5042 6314.

