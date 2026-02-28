Villa Nueva se prepara para cortejo procesional infantil

Autoridades de tránsito de Villa Nueva anunciaron que, para la tarde de este sábado, 28 de febrero de 2026, se tiene programada una procesión infantil en el casco urbano de Bárcenas del municipio, por lo que llamó a los automovilistas a tener cuidado y moderar su velocidad. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Villa Nueva (PMT), recordó a los vecinos que la Iglesia Católica se encuentra en época de Cuaresma, por lo que llamó a tener los cuidados necesarios ante estas actividades religiosas.
Santos precisó que la procesión se iniciará a eso de las 16:00 horas desde la Iglesia de Jesús Nazareno Divino Infante de la Hermandad de la Juventud de Bárcenasy que el retorno del anda está programado para las 19:40 horas a ese mismo templo.
Entre algunos puntos de referencia, la comunicadora indicó que el cortejo procesional pasará por el antiguo cine del municipio a eso de las 16:40 horas. Recorrerá el frente de la Escuela Nacional Tecún Umán a eso de las 17:40 horas y a las 18:20 horas pasará frente a la antigua estación de bomberos.
Los fieles católicos que residen en la colonia Rubén Darío podrán salir a las calles para observar el anda procesional, a eso de las 18:40 horas y el recorrido hará acto de presencia en la Sede de los Cucuruchos a las 19:15 horas.
Uso de rutas alternas
Santos pidió a los conductores usar rutas alternas si son ajenos a la actividad y respetar las señales de tránsito instaladas en el sector. Asimismo, la comunicadora solicitó atender las indicaciones de los agentes de la PMT destinados a dar apoyo al evento y a los conductores que deseen agilizar su paso por el casco urbano.
La organización religiosa a cargo de la actividad informó, por medio de un afiche, que la procesión es parte de las actividades para conmemorar el Segundo Sábado de Cuaresma en el casco urbano de Bárcenas, Villa Nueva.
