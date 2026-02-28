 Villa Nueva se prepara para cortejo procesional infantil
Nacionales

Villa Nueva se prepara para cortejo procesional infantil en Bárcenas

La PMT de Villa Nueva anunció que dará seguimiento y apoyo al evento religioso programado para la tarde.

Compartir:
La venerada imagen de Jesús Nazareno de la Juventud saldrá en procesión durante el segundo sábado de Cuaresma., Hermandad de la Juventud de Villa Nueva
La venerada imagen de Jesús Nazareno de la Juventud saldrá en procesión durante el segundo sábado de Cuaresma. / FOTO: Hermandad de la Juventud de Villa Nueva

Autoridades de tránsito de Villa Nueva anunciaron que, para la tarde de este sábado, 28 de febrero de 2026, se tiene programada una procesión infantil en el casco urbano de Bárcenas del municipio, por lo que llamó a los automovilistas a tener cuidado y moderar su velocidad. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Villa Nueva (PMT), recordó a los vecinos que la Iglesia Católica se encuentra en época de Cuaresma, por lo que llamó a tener los cuidados necesarios ante estas actividades religiosas.

Santos precisó que la procesión se iniciará a eso de las 16:00 horas desde la Iglesia de Jesús Nazareno Divino Infante de la Hermandad de la Juventud de Bárcenasy que el retorno del anda está programado para las 19:40 horas a ese mismo templo.

Entre algunos puntos de referencia, la comunicadora indicó que el cortejo procesional pasará por el antiguo cine del municipio a eso de las 16:40 horas. Recorrerá el frente de la Escuela Nacional Tecún Umán a eso de las 17:40 horas y a las 18:20 horas pasará frente a la antigua estación de bomberos.

Los fieles católicos que residen en la colonia Rubén Darío podrán salir a las calles para observar el anda procesional, a eso de las 18:40 horas y el recorrido hará acto de presencia en la Sede de los Cucuruchos a las 19:15 horas.

Uso de rutas alternas

Santos pidió a los conductores usar rutas alternas si son ajenos a la actividad y respetar las señales de tránsito instaladas en el sector. Asimismo, la comunicadora solicitó atender las indicaciones de los agentes de la PMT destinados a dar apoyo al evento y a los conductores que deseen agilizar su paso por el casco urbano.

La organización religiosa a cargo de la actividad informó, por medio de un afiche, que la procesión es parte de las actividades para conmemorar el Segundo Sábado de Cuaresma en el casco urbano de Bárcenas, Villa Nueva.

En otras noticias: Zoomer Fest: el zoológico La Aurora se transforma en un festival nocturno para toda la familia

Zoomer Fest: el zoológico La Aurora se transforma en un festival nocturno para toda la familia

Esta actividad promete convertirse en una de las experiencias familiares más destacadas del mes, combinando naturaleza, entretenimiento y la magia de la noche en un solo lugar.

En Portada

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

09:50 AM, Feb 28
Estados Unidos e Israel atacan Iránt
Internacionales

Estados Unidos e Israel atacan Irán

06:30 AM, Feb 28
Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwaitt
Internacionales

Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

06:01 AM, Feb 28
Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iranít
Internacionales

Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iraní

06:39 AM, Feb 28
Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Viníciust
Deportes

Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Vinícius

07:27 AM, Feb 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Super BowlSeguridadLiga NacionalEleccionesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos