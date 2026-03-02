Cambios de viceministros en Gobernación y Desarrollo

El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 2 de marzo, que se aplicaron dos relevos de viceministros en las carteras de Gobernación y Desarrollo Social como resultado de evaluaciones de desempeño que se han realizado en las últimas semanas.
El titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, informó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que se decidió la no continuidad del viceministro de Informática, William Cameros.
Con respecto a los motivos de este cambio, el funcionario señaló que desde que ingresó a Gobernación empezó a hacer una evaluación de la gestión que han realizado los distintos viceministerios y las dependencias de esa entidad.
En ese contexto, determinó que, en su opinión, se le debía dar un impulso mucho más fuerte a distintos temas a cargo de la unidad donde se dio este relevo. Mencionó que no se había avanzado en aspectos como el control tecnológico de las cárceles, evolución tecnológica dentro de los trámites y programas del Mingob.
"Considero que no se había gestionado a la velocidad que nosotros necesitamos, y las circunstancias lo exigen todos los programas que estaban pendientes de desarrollarse en el Viceministerio de Informática. Por esa razón hemos optado por la sustitución del viceministro", expuso.
Villeda añadió que en lugar de Cameros fue nombrada la licenciada Karen Ortiz Solares, quien ya fue juramentada y tomará posesión del cargo.
Según detalló, la nueva viceministra tiene claro cuáles son las prioridades que se tienen en esa dependencia y sabe perfectamente cómo funciona, porque ya trabajó en la Unidad de Informática, por lo que consideró que tiene pleno conocimiento de lo necesario para continuar con estos programas.
Relevo en el Mides
Durante la conferencia, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se aplicó también un relevo en el viceministerio Administrativo de la cartera de Desarrollo Social, como parte de las acciones enfocadas en el cumplimiento de la gestión de las diferentes dependencias del Ejecutivo.
Hasta ahora, estaba nombrada como titular de esa dependencia la auditora Vilma Fernández; sin embargo, la posición de viceministra la estará ocupando María Eugenia Morales Ramírez.
"Nosotros siempre hemos dicho que la evaluación del comportamiento, de los avances del desarrollo de las políticas públicas por parte de los funcionarios es continua y este relevo se da en el marco de estos procesos, como (quizá) podrá haber en otros ministerios en el futuro", puntualizó.