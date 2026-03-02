 MARN identifica a responsable de descargas ilegales en drenajes en zona 12
Nacionales

MARN identifica a responsable de descargas ilegales en drenajes en zona 12

El Ministerio de Ambiente presentó la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes.

Compartir:
desagües Zacapa,
desagües Zacapa / FOTO:

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que en seguimiento a denuncias ciudadanas sobre descargas ilegales en drenajes pluviales municipales se identificó a los responsables.

El Ministerio de Ambiente indicó que realizó inspecciones e identificó como responsables a camiones de la empresa Servicios de Integración Hidráulica, conocida comercialmente en plataformas digitales como Plomería H y M, ubicada en la zona 12 de la capital.

El MARN estableció que la empresa carece de autorización ambiental para operar, por lo que procederá una sanción según la normativa vigente.

También, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes por el posible delito de contaminación.

Dicha cartera instó a la población a continuar denunciando, "Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano.", indicó 

Mixco busca prevenir la contaminación auditiva con nuevo reglamento, multas y sanciones

El reglamento también fija límites de ruido de 60 decibeles en interiores y 70 en exteriores, además de horarios específicos según el tipo de actividad.

Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

CC confirma sanciones a dirigentes del STEG por afectar el derecho a la educaciónt
Nacionales

CC confirma sanciones a dirigentes del STEG por afectar el derecho a la educación

06:38 PM, Mar 02
Concluye entrevista a aspirantes a magistrados del TSEt
Nacionales

Concluye entrevista a aspirantes a magistrados del TSE

08:04 PM, Mar 02
Ataúd dorado, música regional y mucha seguridad, el entierro de El Menchot
Internacionales

Ataúd dorado, música regional y mucha seguridad, el entierro de El Mencho

08:40 PM, Mar 02
Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéut
Deportes

Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéu

04:05 PM, Mar 02
MLS brinda detalles del All Star Game 2026t
Deportes

MLS brinda detalles del All Star Game 2026

12:46 PM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos