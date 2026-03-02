MARN identifica a responsable de descargas ilegales en drenajes en zona 12

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que en seguimiento a denuncias ciudadanas sobre descargas ilegales en drenajes pluviales municipales se identificó a los responsables.
El Ministerio de Ambiente indicó que realizó inspecciones e identificó como responsables a camiones de la empresa Servicios de Integración Hidráulica, conocida comercialmente en plataformas digitales como Plomería H y M, ubicada en la zona 12 de la capital.
El MARN estableció que la empresa carece de autorización ambiental para operar, por lo que procederá una sanción según la normativa vigente.
También, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes por el posible delito de contaminación.
Dicha cartera instó a la población a continuar denunciando, "Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano.", indicó
Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas, 89.7*