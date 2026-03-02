 Tráiler averiado en la calzada Aguilar Batres
Tráiler averiado causa congestionamiento en la calzada Aguilar Batres

Se coordinó la presencia de grúas para retirar el obstáculo y liberar el paso vehicular.

., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que, desde horas de la madrugada de este lunes 2 de marzo, se reportan complicaciones para la circulación vial debido a la presencia de un tráiler averiado en la 42 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, sobre el carril auxiliar con dirección a la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, esta situación ha generado un fuerte impacto en la movilidad vehicular, por lo tanto, hay presencia de agentes que mantienen la regulación y ordenamiento del tránsito en este sector.

"La grúa ya se encuentra trabajando para poderlo movilizar el obstáculo de la vía pública y liberar lo antes posible el paso en su totalidad", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.

La funcionaria agregó que se presenta alta presencia de tránsito en la ruta que conecta hacia el puente La Prosperidad, El Búcaro, Mezquital y salida del Cenma.

Tránsito en Villa Nueva

Santos agregó que la PMT activó el carril reversible en la ruta que va desde Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva, un tramo que se ve impactado debido a que están en desarrollo varios operativos.

"El personal del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la PMT identifican los vehículos que presentan servicio de pasajeros sin la autorización correspondiente", explicó.

Con respecto a la ruta CA-9, mencionó que se reporta alta presencia de tránsito. La fila de vehículos hacia la capital se encuentra aproximadamente hasta el kilómetro 18.

Por aparte, los agentes de PMT mantienen regulación y ordenamiento del tránsito para quienes salen de bulevar Catalina, zona 6, debido a que se presenta fuerte congestionamiento.

"Es importante respetar siempre las señales de tránsito, las instrucciones de los agentes y recuerde no bloquear intersecciones. Si realiza alguna parada para que algún pasajero descienda del vehículo, hágalo en un área donde no interrumpa el tránsito y ninguna persona esté en riesgo", puntualizó Santos.

