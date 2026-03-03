Videos revelan magnitud de incendio en Amatitlán

Videos que circulan en redes sociales evidencian la magnitud del incendio que se desató la noche del lunes 2 de marzo de 2026 en el Parque Industrial Zeta, situado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Las grabaciones captadas por testigos muestran enormes columnas de humo elevándose sobre el complejo industrial, así como intensas llamas que consumieron al menos tres bodegas. En las imágenes se observa cómo el fuego avanza rápidamente mientras unidades de socorro se movilizan de urgencia hacia el lugar.
De acuerdo con los cuerpos de bomberos, tras más de ocho horas de labores ininterrumpidas, hasta las 6:30 horas de este martes se había logrado controlar un 40 % del siniestro y extinguir aproximadamente un 20 % de las llamas. Este avance ha sido clave para evitar que el incendio se propague a otras áreas cercanas.
En los videos también se aprecia el despliegue de motobombas y camiones cisterna, mientras brigadas de distintas compañías trabajan coordinadamente para sofocar el fuego, que se intensificaba con el paso de los minutos debido a la gran cantidad de mercadería almacenada en las bodegas afectadas.
Solo se reportan daños materiales
De manera preliminar, las autoridades informaron que no se reportan personas heridas. Sin embargo, los daños materiales serían cuantiosos, tomando en cuenta el volumen de productos resguardados en el parque industrial.
La prioridad de los equipos de emergencia continúa siendo la contención total del incendio y la protección de las instalaciones aledañas, así como de los trabajadores y vecinos del sector.
Incendios en Guatemala
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informó que hasta el 17 de febrero se habían liquidado 310 incendios en coordinación con la estrategia de Gestión de Fuego en Guatemala del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Según los datos oficiales, el departamento de Guatemala encabeza la lista con 59 siniestros, seguido de Quiché con 36 y Sacatepéquez con 29. No obstante, es Jutiapa el territorio con mayor extensión afectada, al registrar aproximadamente 480 hectáreas dañadas.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante en el área del parque industrial mientras continúan las labores para sofocar por completo el incendio y determinar las causas que originaron el siniestro.