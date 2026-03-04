Choque tras disputa por carril en el Anillo Periférico

Una disputa por el derecho de vía terminó en un choque entre dos vehículos en el Anillo Periférico, uno de los principales ejes viales de la Ciudad de Guatemala. El incidente quedó registrado en un video de 33 segundos captado por un automovilista que circulaba detrás de los involucrados.
En las imágenes se observa cómo el conductor de una camioneta gris intenta incorporarse a un carril. Sin embargo, el piloto de un vehículo azul se niega a cederle el paso. Ambos avanzan varios metros en paralelo mientras el carril por el que transita la camioneta comienza a reducirse.
Cuando el espacio se agota, el conductor de la camioneta decide no frenar y realiza una maniobra imprudente para incorporarse a la fuerza. El vehículo queda en medio de dos automotores y es entonces cuando se produce la colisión con el automóvil azul.
Ninguno de los conductores redujo la velocidad para evitar el percance. Tras el impacto, los vehículos quedan varados en plena vía, lo que generó complicaciones en el tránsito durante varios minutos. Otros automovilistas disminuyeron la marcha para evitar un segundo accidente.
El video finaliza con ambos automotores detenidos sobre la cinta asfáltica, por lo que se desconoce el desenlace del incidente. No obstante, se confirmó que el hecho provocó tránsito lento en el sector.
No ceder el paso, una infracción frecuente
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, una de las principales causas de accidentes viales en en país es la negativa de algunos conductores a ceder el paso. Esta práctica puede derivar en colisiones leves, daños materiales e incluso enfrentamientos entre automovilistas.
Es común que, al solicitar vía para incorporarse a distintos tramos, algunos conductores aceleren bruscamente cuando no reciben autorización, forzando su ingreso y poniendo en riesgo a terceros.
El Reglamento de Tránsito establece sanciones específicas en estos casos. El artículo 180, numeral 4, señala que "por no facilitar la incorporación al tránsito a otros vehículos" corresponde una multa de Q100.
Asimismo, el artículo 127 establece la prioridad de paso para vehículos de emergencia públicos y privados cuando se encuentren en servicio. "Tendrán prioridad de paso ante todo vehículo y usuario de la vía pública", indica la normativa.
El artículo 185, inciso C, advierte que quienes obstruyan el paso a estos vehículos pueden enfrentar multas de hasta Q25 mil.