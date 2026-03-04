Recuperan furgón robado con productos médicos en Escuintla

Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles, 4 de marzo, la recuperación de un cabezal y un furgón cargado con insumos médicos que fueron robados por hombres armados. El operativo se llevó a cabo en la autopista Palín, Escuintla.
De acuerdo con la información recibida por las autoridades, el transporte iba cargado con productos valorados en 19 mil dólares y se movilizaba hacia una droguería de la capital, procedente de Hidalgo, México, cuando fue robado por individuos armados momentos antes en ese sector.
La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que la pronta denuncia ciudadana sobre el robo de este vehículo alertó a los agentes de la comisaría de Escuintla, que de inmediato comenzaron con las acciones para intentar encontrarlo.
Tras localizar el vehículo, se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros hasta que finalmente se pudo lograr la recuperación del vehículo con la mercadería que transportaba. El mismo fue ubicado en el kilómetro 55 de la autopista Palín, Escuintla, donde fue abandonado por los delincuentes al verse acorralados.
Ladrones logran escapar
Aunque el personal policial pudo recuperar los productos y el vehículo que habían sido robados, los delincuentes lograron escapar. Según la información preliminar que se obtuvo, los individuos se internaron entre cañaverales en el mencionado sector y se les perdió el rastro.
La PNC aseguró que la investigación continúa en desarrollo para poder identificar a los responsables, capturarlos y ponerlos a disposición de los órganos de justicia.
La institución de seguridad confirmó que esta acción que permitió frustrar la sustracción de gran cantidad de medicamentos se dio como parte de la Operación Centinela, que está activa desde hace casi un mes en Escuintla como parte de los esfuerzos para resguardar a la ciudadanía.