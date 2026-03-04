 Recuperan furgón robado con productos médicos en Escuintla
Nacionales

Recuperan furgón con productos médicos robado en Escuintla

Los delincuentes que habían cometido el robo se dieron a la fuga entre cañaverales, por lo que continúa su búsqueda.

Compartir:
El furgón robado fue encontrado en un sector de la autopista Palín-Escuintla., PNC
El furgón robado fue encontrado en un sector de la autopista Palín-Escuintla. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles, 4 de marzo, la recuperación de un cabezal y un furgón cargado con insumos médicos que fueron robados por hombres armados. El operativo se llevó a cabo en la autopista Palín, Escuintla.

De acuerdo con la información recibida por las autoridades, el transporte iba cargado con productos valorados en 19 mil dólares y se movilizaba hacia una droguería de la capital, procedente de Hidalgo, México, cuando fue robado por individuos armados momentos antes en ese sector.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que la pronta denuncia ciudadana sobre el robo de este vehículo alertó a los agentes de la comisaría de Escuintla, que de inmediato comenzaron con las acciones para intentar encontrarlo.

Tras localizar el vehículo, se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros hasta que finalmente se pudo lograr la recuperación del vehículo con la mercadería que transportaba. El mismo fue ubicado en el kilómetro 55 de la autopista Palín, Escuintla, donde fue abandonado por los delincuentes al verse acorralados.

Ladrones logran escapar

Aunque el personal policial pudo recuperar los productos y el vehículo que habían sido robados, los delincuentes lograron escapar. Según la información preliminar que se obtuvo, los individuos se internaron entre cañaverales en el mencionado sector y se les perdió el rastro.

La PNC aseguró que la investigación continúa en desarrollo para poder identificar a los responsables, capturarlos y ponerlos a disposición de los órganos de justicia.

La institución de seguridad confirmó que esta acción que permitió frustrar la sustracción de gran cantidad de medicamentos se dio como parte de la Operación Centinela, que está activa desde hace casi un mes en Escuintla como parte de los esfuerzos para resguardar a la ciudadanía.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos