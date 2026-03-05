Accidente de bus escolar en Amatitlán; varios heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este jueves, 5 de marzo, en un sector de la aldea Laguna Seca, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala. Preliminarmente se reportó una persona fallecida y al menos 30 heridas.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron alertas de parte de vecinos del sector que reportaban un fuerte percance en el que había visto involucrado un bus que trasladaba estudiantes.
Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al lugar a bordo de varias unidades para poder verificar la información. A su llegada, determinaron que la unidad de transporte se encontraba volcada sobre la cinta asfáltica.
Los socorristas apoyaron para retirar del vehículo accidentado a aproximadamente 30 personas, a quienes les brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia del hospital de Amatitlán.
Asimismo, en el lugar se confirmó el fallecimiento de un menor de edad debido a la gravedad de las heridas que sufrió al momento de la colisión.
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales que han dejado 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7